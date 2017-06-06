«Областная газета» планирует заработать с помощью Сбербанка 30 миллионов рублей

Это первый договор Сбербанка о взаимодействии такого рода со средствами массовой информации. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №100 от 7.06.2017

Сегодня, 6 июня, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин и заместитель управляющего свердловским отделением Сбербанка Владимир Михайлов подписали договор, который позволит читателям и рекламодателям издания оплачивать подписку и размещение объявлений в газете через «Сбербанк Онлайн», не покидая дома или офиса.

— Мы выходим на новый технологический уровень обслуживания. У нас много общего: сеть Сбербанка полностью совпадает с сетью «Областной газеты» на территории Свердловской области. В регионе нет ни одного населённого пункта, где нет «Областной газеты», и Сбербанк тоже всегда где-то рядом. Но старые технологии, которые заключаются в подписании абонентских листков на почте, тормозят развитие «ОГ». Молодое поколение и люди, которые научились пользоваться гаджетами, перестали приходить в почтовые отделения и даже банки, потому что пользуются «Сбербанк Онлайн». С помощью нового сервиса мы рассчитываем в 2018 году заработать 30 миллионов рублей для нашей газеты, — прокомментировал Дмитрий Полянин.

Заместитель управляющего свердловским отделением Сбербанка Владимир Михайлов. Фото: Павел Ворожцов

— Мы всегда и везде дружны с прессой: и новостной фон, и знание населения о наших продуктах и услугах для нас очень важны. Чем больше у нас совместных пользователей, тем лучше. Пока люди с опаской обращаются ко многим сервисам и услугам. Я видел бабушку, у которой в карте была просверлена дырочка, а через неё продета цепочка, за которую женщина пыталась выдернуть карту из банкомата. Это смешно, но и печально наблюдать. Для Екатеринбурга такое менее характерно. Мы сейчас очень много работаем над тем, чтобы именно в области люди были информированы, не боялись всего нового — мы многим облегчаем таким образом жизнь. Я надеюсь, что это не последняя наша важная встреча, и благодаря вам мы сможем повысить уровень сервиса для подписчиков и рекламодателей, — сказал Владимир Михайлов.

Спикеры отметили, что это первый договор Сбербанка о взаимодействии такого рода со средствами массовой информации.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, что Сбербанк сейчас активно внедряет инновационные сервисы, в том числе в Свердловской области.

— Мы не зарабатываем на этом ни рубля. Это инициатива президента Сбербанка Германа Грефа, он не боится тратить на это деньги из прибыли банка. Яркий пример новых сервисов — это услуга безналичной оплаты в детских столовых «Ладошки». Она даёт привыкание к новым сервисам с малых лет. Детям это интереснее, чем родителям. У последних столько вопросов, что мы удивляемся, а для ребёнка прийти и приложить ладошку к монитору — это норма. Мы уже внедрили услугу в двух школах Верхней Салды и одной школе в Полевском. Мы будем и дальше тратиться на это, не напрягая городской и областной бюджеты, — прокомментировал Владимир Михайлов.