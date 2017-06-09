Уральские фермеры просят открытости

Один из способов сделать господдержку более прозрачной — привлекать к обсуждению проблем фермеров, общественников и представителей бизнес-объединений. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в министерстве АПК и продовольствия области распределили почти 80 млн рублей для открытия новых сельхозпредприятий. Гранты на общую сумму 30 млн рублей получили шесть семейных животноводческих хозяйств — деньги фермеры планируют потратить на увеличение поголовья скота и покупку оборудования. Однако важнее стало не награждение, а обсуждение возникшей ситуации.

В середине мая в СМИ просочилась информация, что имена фермеров, которые якобы получат субсидии как семейные хозяйства, уже известны. Ситуация обеспокоила предпринимателей, также заявившихся на госпомощь. В числе них был и екатеринбургский предприниматель Дмитрий Панов, который год назад открыл единственную в области фазанью ферму, вложив более 10 млн рублей, ранее заявлявший, что если не получит грант минсельхоза — будет вынужден продать хозяйство.

Ежегодно фермеры обращаются за поддержкой на реализацию необычных для области проектов. В этом году за счёт субсидий планировал расширяться владелец фазаньей фермы. Фото из архива КФК «Русское подворье»

— С господдержкой я планировал открыть новый проект — оленью ферму, который позволил бы не только обеспечить население диетическим мясом, но и стать точкой притяжения для туристов. По опыту предыдущего проекта могу сказать, что сельхозпроекты с туристической составляющей востребованы: за прошлый год доходы фазаньей фермы составили около 5 млн рублей. Моя заявка на новый проект была принята, но постоянно возникали какие-то дополнительные вопросы и требовалось собирать новые справки. В итоге грант я не получил, — рассказал «ОГ» Дмитрий Панов. — Во-первых, если бы процедура была более открытой, как с госконтрактами, информация о которых размещается на специальных площадках, фермеры могли бы оценить свои шансы заранее. Во-вторых, за предоставлением грантов нужно усиливать контроль, чтобы поддержку получали те, кто способен софинансировать проект.

В областном минсельхозе «ОГ» пояснили, что просьбы сделать работу комиссии более открытой возникают каждый год. Однако на рассмотрении заявок присутствуют не только сотрудники минсельхоза и минфина, но также депутаты Заксобрания, а проведение процедуры контролируют представители прокуратуры и других надзорных ведомств.

— На комиссию ежегодно приходится большая нагрузка, поэтому параллельно выгружать всё это на сайт и постоянно обновлять информацию возможности нет. Фермеры, которые заявляются на гранты, могут сами прийти на рассмотрение своей заявки, а если решение вызвало сомнение — тут же задать вопросы членам комиссии, — пояснили «ОГ» в региональном минсельхозе.

Просьбы сельхозпроизводителей сделать предоставление господдержки более открытым звучали и на последнем ТОП-клубе Агентства стратегических инициатив (АСИ), где представители министерств, бизнес-сообществ, банков и непосредственно фермеры обсудили основные проблемы, возникшие с изменением порядка кредитования сельхозпроизводителей на льготных условиях, и предложения, как улучшить ситуацию.

— Наше предприятие работает в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Уже после того как прошла посевная, мы узнали, что не получаем льготный кредит в Курганской области. Ещё по двум субъектам РФ ответ так и не пришёл. Поэтому наше предложение — сделать критерии предоставления кредита более прозрачными, чтобы было понятно, за что отказывают, — заявила представительница агрохолдинга «Агро-клевер».

По итогам заседания ТОП-клуба были сформулированы и другие рекомендации, которые обработает рабочая группа под руководством главы минсельхоза области Дмитрия Дегтярёва, а затем их донесут до федерального минсельхоза. Как отметил первый вице-губернатор Алексей Орлов, на ПМЭФ руководство АСИ выразило готовность поддержать предложения свердловских экспертов.

Дмитрий Дегтярёв поблагодарил собравшихся за предложения и отметил, что «без субсидированных кредитов сельское хозяйство не может развиваться эффективно». Но и от грантов на развитие семейных ферм есть толк — за пять лет построили 7 животноводческих ферм (в том числе, одна роботизированная), получена выручка в размере 333 млн рублей. Может, стоит провести аналогичное мероприятие, где выскажутся и потенциальные получатели грантов?

P.S. А для Дмитрия Панова настало время размышлений.