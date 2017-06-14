Магистральный подход: к морю будет ходить больше поездов

Фото: пресс-служба СвЖД

На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио Город FM 107,6 отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах «ОГ».

Дополнительные поезда в Адлер и Анапу

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в летний период Уральский филиал Федеральной пассажирской компании назначил дополнительные поезда к курортам черноморского побережья. ФПК отслеживает спрос и регулирует сеть маршрутов с учётом их востребованности у клиентов. Уже известны даты, по которым будут курсировать составы. А цена на билет будет весьма привлекательной.

Так, дополнительный поезд №590 сообщением Екатеринбург – Адлер будет отправляться в сторону моря по выходным дням в дневное время. Даты отправления из Екатеринбурга: 8, 15, 22 и 29 июля, 5, 13, 20 и 27 августа. Расписание разработано с учётом пожеланий пассажиров. Состав формируется из купейных вагонов.

Благодаря применению специального тарифа билет можно будет приобрести с максимальной скидкой. Стоимость проезда от Екатеринбурга до Адлера при условии заблаговременного оформления составит от 5,5 тыс. рублей, что ниже базового летнего тарифа на проезд в купе.

Дополнительные составы до Анапы будут формироваться из купейных и плацкартных вагонов. Из Екатеринбурга поезд №595У отправится к морю утром 10, 17, 24 и 31 июля, а также 15, 22, 29 августа. Из Тюмени ночью 2 и 22 июля можно будет уехать поездом №595И.

Напомним, что в направлении южных курортов из Екатеринбурга (а также Нижневартовска, Тюмени и Перми) можно уехать и регулярными поездами уральского формирования. Есть также множество проходящих - каждый сможет подобрать для себя удобный вариант. А ещё очень популярны этим летом поездки по «единому билету» в Крым (с использованием автобуса и парома) и Абхазию. Их можно оформить в кассе или через Интернет.

Все поезда включены в программу динамического ценообразования, то есть цена на билет изменяется в зависимости от спроса, и по мере заполнения вагонов и приближения к дате отправления может расти. При заблаговременном планировании поездки, используя возможности системы, пассажиры могут значительно сэкономить. Отметим, что действие программы распространяется только на билеты в сегментах, которые не регулируются и не дотируются государством (купе и СВ).

Более подробную информацию о движении поездов, наличии и стоимости билетов можно получить круглосуточно по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный) или на сайте www.rzd.ru в разделе «Пассажирам».

Что написано на билетах?

Недавно в электронных железнодорожных билетах стали указывать названия вокзалов отправления и прибытия поездов. Эти данные вносятся в случаях, когда наименование вокзала не совпадает с наименованием станции, на которой он расположен.

Как рассказали в пресс-службе СвЖД, в проездных документах принято указывать название станции, а пассажиры ориентируются в основном по вокзалам. В городах, где вокзалов несколько, эти названия могут отличаться, что вызывает путаницу. Так, например, Ленинградский вокзал в Москве расположен на станции «Москва-Пассажирская-Октябрьская». А современный транспортно-пересадочный узел «Казань-2» находится на железнодорожной станции «Восстание-Пассажирская». В помощь пассажирам на сайте РЖД в разделе «Часто задаваемые вопросы» размещена специальная таблица с перечнем отличающихся наименований станций и вокзалов.

Кстати, ещё одним популярным вопросом является сам железнодорожный билет, а точнее, его расшифровка. Иногда пассажиры приходят в замешательство от обилия цифр и букв. Между тем в железнодорожном билете нет ни одного лишнего знака. Итак, о чём говорят данные проездного документа?

Строка №1. Из неё можно узнать дату и время отправления, номер поезда и вагона, тип (например, купе или плацкарта). Этих сведений вполне достаточно, чтобы пройти на посадку. Также в первой строке указана цена билета и является ли он льготным либо куплен за полную стоимость.

Строка №2 – названия станций отправления и прибытия, сокращённые до 12 знаков, и железнодорожные коды этих станций. Также прописан класс обслуживания (который предполагает набор конкретных услуг в вагоне) и соответствующая пометка, если поезд фирменный.

Строка №3 содержит номер места в вагоне и название железной дороги, обслуживающей вагон. Если билет оформлен с промежуточной станции, может быть написано «Места указывает проводник».

Строка №4. Здесь зашифрованы технические сведения о покупке проездного документа: данные о вычислительных центрах, предоставивших информацию, и пункте продажи. Дата и время приобретения билета, серия и номер бланка. Также здесь есть защитный код, который используется для выявления поддельных билетов.

Строка №5 выделена под данные о пассажире: тип и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя, отчество. В строке №6 указана полная стоимость билета и её составляющие – страховой сбор, налоги, дополнительные сервисные услуги. Строка №7 – это дата и время прибытия поезда (московское).

Чтобы избежать ошибок и, как следствие, неприятностей в поездке, при покупке билета необходимо внимательно проверить правильность написания личных данных, сверить дату отъезда, номер поезда и другую принципиально важную информацию.

Фото: пресс-служба СвЖД

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