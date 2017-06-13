Со свердловчан начали взыскивать долги за капремонт

Сухой Лог, которым Станислав Суханов руководил больше восьми лет, в числе первых приступил к реализации программы. Вот вид одного из домов после и до ремонта. Фото: Пресс-служба МинЖКХ

В июне с уральцев, которые задолжали или принципиально не хотят платить за капремонт, начнут взыскивать деньги в судебном порядке. Об этом сообщил генеральный директор Фонда содействия капитальному ремонту МКД Свердловской области Станислав Суханов, который вступил в эту должность три месяца назад.

Как пояснил Станислав Суханов, активизировать претензионно-исковую работу решили из-за накопившихся долгов по взносам: общая сумма задолженности составляет около 2,4 миллиарда рублей.

— Люди понимают, что плата за капремонт — это необходимость, и чем быстрее будут собраны деньги, тем быстрее будет выполнена программа, — пояснил Станислав Суханов. — Собираемость взносов составляет 84 процента, но этого недостаточно, и к концу года поставлена задача поднять её до уровня собираемости остальных коммунальных платежей — это минимум 90 процентов.

Региональный оператор уже заключил договоры на ведение претензионно-исковой работы с 21 контрагентом. Судебные решения о взыскании задолженности вынесены на сумму около 65 миллионов рублей, до конца текущего года планируется взыскать ещё примерно 820 миллионов рублей. Первые судебные решения свердловчане получат уже в этом месяце. Если реакции на судебное решение не последует, в дверь постучатся судебные приставы.

В первую очередь обеспокоиться стоит тем собственникам помещений, на ком висят долги от десяти тысяч рублей.

Всего в этом году планируется капитально отремонтировать 2,5 тысячи домов, в том числе 596 объектов, которые были перенесены с 2016 года. Работы закончены уже в 574 домах — это примерно пятая часть от запланированного количества. С переходом на круглогодичный цикл работ подрядчики выполняют часть ремонта в холодное время года, а на лето оставляют ремонт фасадов и систем отопления.