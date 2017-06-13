Ипотека зашевелилась

В 2018 году ставки по ипотеке могут опуститься до 9 процентов. Фото: Алексей Кунилов

Оживление в сфере ипотечных кредитов отметило управление Росреестра по Свердловской области. Традиционно чаще других регистрируются ипотечные сделки с жильём. Всего за январь-май 2017 года зарегистрировано 28 974 записей об ипотеке жилых помещений, что на 8,2 процента больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Об этом «ОГ» рассказал и.о. руководителя Управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Игорь Цыганаш, который впервые со своего назначения в феврале пообщался с журналистами.

— По сравнению с январём-маем 2016 года за такой же период текущего года рост числа всех ипотечных сделок составил 7,1 процента. В совокупном объёме тех учётно-регистрационных действий, которые реализует управление, — это очень маленькие цифры, но они являются признаком оживления на рынке. Стоит учитывать, что это рост после падения в 2016 и 2015 годах, — сказал Игорь Цыганаш.

Тенденцию подтверждают и банкиры. По данным пресс-службы Уральского банка Сбербанка, количество выданных кредитов за пять месяцев 2017 года увеличилось на 7,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. А общая сумма выданных жилищных кредитов возросла на 12 процентов, с 9 до 10,1 млрд рублей. Средний размер выданного жилищного кредита по сравнению с прошлым годом вырос на 4,8% (1,56 млн рублей в 2017 году против 1,48 млн рублей в 2016 году).

Ещё более впечатляющий рост в Свердловской области продемонстрировал ВТБ 24 — за январь-май 2017 года в Свердловской области банк выдал на 14 процентов больше ипотечных кредитов по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года. По сумме выданных средств рост составил 23 процента. В банке также добавили, что в целом на рынке региона на 1 мая 2017 года банки выдали жителям Свердловской области жилищных кредитов на 3 процента больше по количеству и на 6 процентов больше по объёму.

Основная причина оживления спроса — снижение ставок ипотечного кредитования, которые сейчас находятся на рекордно низком уровне, пояснили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

— В начале года спрос был ограниченным из-за отмены господдержки, но с марта, когда прошёл очередной этап снижения ставок, спрос восстановился и превысил прошлогодний уровень. Доля кредитных сделок в общем объёме сделок с недвижимостью за год увеличилась с 29,8% до 32%, — добавил «ОГ» управляющий Уральским филиалом ВТБ 24 Сергей Кульпин. — Сейчас ипотечный рынок чувствует себя достаточно уверенно, продолжился тренд на снижение ставок, что, безусловно, позитивно сказывается на спросе. Мы отмечаем восстановление рыночного спроса не только на новостройки, но и на готовое жильё, что связано с отложенным спросом, восстановлением экономики и ростом покупательской способности.

По прогнозам эксперта, рынок продолжит умеренный рост на уровне 10–15 процентов за год. При этом не исключено, что ставка по ипотеке у крупных банков может опуститься ниже 10 процентов до конца 2017 года и в следующем году выйти на уровень в 9 процентов и ниже.

В тему Также интересно, что свердловчане стали чаще пользоваться правом блокировать любые регистрационные действия с собственной недвижимостью, которые могут быть произведены без их личного участия. По данным управления Росреестра, если за весь прошлый год было подано 1302 таких заявления, то в январе-мае 2017 года поступило уже 2057 обращений (за аналогичный период прошлого года их было 594). По словам исполнительного директора Уральской палаты недвижимости Рустема Галеева, эта говорит о повышении правовой грамотности людей: — Люди узнали о такой возможности и решили воспользоваться ею. Вала мошенничеств или серии криминальных случаев не наблюдается, — заключил эксперт.