«Уралгидромашу» предъявлен иск о банкротстве

«Уралгидромаш» — производитель насосного оборудования, гидротурбин и электрических машин. На предприятии трудятся более тысячи человек. Фото: пресс-служба «Уралгидромаш»

УФНС России по Свердловской области предъявила «Уралгидромашу» (градообразующее предприятие Сысерти) иск о банкротстве.

Согласно информации, размещённой на сайте Арбитражного суда региона, предприятие задолжало налоговикам более 452,1 миллиона рублей.

На предприятии заявили, что ещё не видели иска и от комментариев отказались.

К слову, в 2015 году в отношении «Уралгидромаша» уже был иск о банкротстве. Тогда заявление в Арбитражный суд региона подавало ООО «Ступинский торговый дом» из-за долга в 3,9 миллиона рублей. Судебное производство было прекращено спустя полгода в связи с погашением задолженности.