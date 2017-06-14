Уволенных сотрудников «Режникеля» ждут в других городах

После сокращений на «Режникеле» уровень безработицы в городе вырос в полтора раза. Фото: Алексей Кунилов

В начале года одно из крупнейших предприятий Режевского городского округа ЗАО «ПО «Режникель» (входит в ОАО «Уфалейникель» ГК «СИБПЛАЗ») временно приостановило свою деятельность и отправило в простой 800 из 940 сотрудников. Сначала на предприятии заверяли, что трудности временные и сокращений не планируется. Но за полгода лишилось работы более 400 заводчан, а 1 июня «Режникель» сократил еще 250.

— Сокращённые сотрудники встали на учёт в Центр занятости, там для них проводили ярмарки вакансий, — рассказали «ОГ» в отделе кадров «Режникеля». — На завод уже приезжали представители предприятий из других городов. С работниками встретились сотрудники Качканарского завода по ремонту металлургического оборудования, рассказали про условия труда и отдыха, соцкультбыт. Это предприятие подобного нашему профиля. Несколько человек заинтересовались возможным трудоустройством на другое качканарское предприятие — ОАО «Металлист», которое занимается ремонтом оборудования для металлургии.

Как рассказали «ОГ» в Режевском центре занятости, каждый день начиная с 1 июня к ним обращалось от 8 до 75 заводчан с «Режникеля». В течение первой половины месяца было трудоустроено 28 безработных — на местные предприятия, в магазины, в техникум, а также в организации за пределы города. Всего в службу занятости обратилось 399 бывших сотрудников предприятия. После высвобождения численность безработных в Реже выросла в полтора раза.

Комментировать «по телефону» ситуацию с трудоустройством сокращённых сотрудников «Режникеля» глава муниципалитета Алексей Копалов отказался. Хотя сам 15 лет проработал на «Режникеле».

Депутаты режевской думы подтверждают, что вопрос с трудоустройством в городе решается, хотя найти новое место работы почти для тысячи человек небольшому городу непросто. Многие специалисты, которые ушли с «Режникеля» весной, уже трудоустроены.

— Мой брат был заместителем начальника центральной заводской лаборатории, а сейчас работает по специальности на одном из местных предприятий. Ему поступали предложения по трудоустройству и из Ревды, — рассказала «ОГ» депутат думы Режевского ГО и редактор газеты «Режевская весть» Галина Попова. — Я считаю, кто хотел — все работу нашли, тем более квалифицированные специалисты. Знаю, что некоторые сотрудники «Режникеля» устраиваются работать вахтовым способом, кто-то соглашается на переезд в другие города с условием предоставления жилья. Если не по специальности — можно найти работу и в нашем городе. Даже в нашей редакции сейчас есть вакансии.

8 сентября на предприятии запланировано сокращение ещё 148 человек, останется только ликвидационная комиссия и порядка 20 сотрудников, которых не могут уволить по законодательству — это женщины, которые находятся в декретном отпуске, и единственные кормильцы в семье. На заводе пообещали, что все выплаты, положенные по закону, они будут получать.

Полгода назад директор «Режникеля» Иван Дмитриевпояснил «ОГ», что никелевый комбинат приостановил деятельность из-за того, что «конъюнктура рынка не позволяет наращивать объёмы производства».

Тем временем на ОАО «Уфалейникель», в состав которого входит режевской комбинат, тоже прошли сокращения. Завод начал продажу неликвидного имущества — на площадке электронных торгов предприятие выставило электродвигатели, датчики радиации, рельсы, отходы лесопилки, асбест. За последние два месяца в арбитражные суды Челябинской и Свердловской областей были поданы десятки исков о взыскании долгов с проблемного комбината. Общая сумма финансовых претензий к «Уфалейникелю» превышает 600 млн рублей.