«Аэрофлот» обновляет крылья

Пассажирский самолёт МС-21. Фото: пресс-служба ОАК корпорация иркут

До конца года «Аэрофлот» планирует подписать контракт на поставку 50 пассажирских самолётов МС-21, которые составят конкуренцию популярным на сегодняшний день Boeing и Airbus. Такое заявление на Петербургском международном экономическом форуме сделал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

«Мы готовы взять 50 машин этого класса и считаем, что по заявленным характеристикам это уникальная машина, которая реально создаст конкуренцию Boeing и Airbus. МС-21 будет поставляться в 4 модификациях, что нас тоже устраивает, – комментирует Виталий Савельев. – Производители учли многое из того, что было с Sukhoi Superjet-100, численность которых мы также планируем доводить до 50. Сейчас у нас в парке 30 самолётов этого типа. Первый МС-21 мы надеемся получить в 2019 году и до 2023 года планируем полностью укомплектоваться».

С учётом планируемого приобретения МС-21 и самолётов Sukhoi Superjet 100, к 2023 году отечественные самолёты в воздушном парке «Аэрофлота» будут составлять примерно 40%. По словам руководства авиакомпании, если все поставки будут выполнены, этого более чем достаточно для «Аэрофлота».

Фото: пресс-служба ОАК корпорация иркут

МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») разрабатывается и собирается корпорацией «Иркут». Это первый ближне-среднемагистральный российский самолёт (предназначен для воздушных трасс протяжённостью до 5,5 тыс. километров), разработка которого началась в нынешнем столетии. Первый полёт самолёта этой модели состоялся на аэродроме Иркутского авиазавода в конце мая текущего года.

Самолёт МС-21 предназначен для полётов во всех климатических зонах, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Воздушное судно может взлетать с аэродромов, расположенных на высоте до 3 тысяч метров над уровнем моря. Крейсерская скорость составляет 850 км/час. По оценкам специалистов, воздушное судно включает в себя новейшие разработки в области самолёто- и двигателестроения, бортового оборудования и систем.

«Аэрофлот» станет первым заказчиком МС-21. «Мы уже имеем тренажёр МС-21, хотя машина только-только взлетела», – сообщил Виталий Савельев.

Как заявляют создатели, новый самолёт способен конкурировать с самыми известными на сегодняшний день авиалайнерами – Airbus-320 и Boeing-737. За счёт использования большого количества (свыше 30%) полимерных композитов в конструкции крыльев воздушного судна и новейших двигателей, затраты при эксплуатации МС-21 снизятся на 12-15% по сравнению с западными аналогами. Благодаря увеличенным иллюминаторам и фюзеляжу МС-21 позволит комфортно размещаться клиентам и персоналу. Самолёт будет вмещать от 132 до 165 пассажиров в версии МС-21-200 и от 163 до 211 человек в версии МС-21-300. Активные лётные испытания нового российского пассажирского авиалайнера начнутся с 10 июля 2017 года.

Напомним, «Аэрофлот» является членом глобального авиационного альянса SkyTeam, он лидер воздушного транспорта России. Компания непрерывно осуществляет обновление своего авиапарка. Несмотря на то, что «Аэрофлот» является одной из старейших авиакомпаний мира, флот у перевозчика – самый молодой в мире среди крупных авиакомпаний, эксплуатирующих не менее 100 воздушных судов. Совокупная маршрутная сеть альянса на сегодняшний день насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году «Аэрофлот» перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний, входящих в группу «Аэрофлот» – 43,4 млн пассажиров. В прошлом году «Аэрофлот» первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса и в пятый раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».