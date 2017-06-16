Цех от чехов: в Екатеринбурге запустили производство гальванических линий

Во время открытия цех показали представителям машиностроительных предприятий Екатеринбурга и главе областного минпрома Сергею Пересторонину. Фото: Владимир Мартьянов

Московское предприятие ООО «КР Групп» и чешское предприятие «ESA plating RU s.r.o» будут заниматься совместным производством автоматических гальванических линий на Среднем Урале. В Екатеринбурге торжественно открыли цех, где планируют выпускать до 30 гальванических линий в год.

Гальванические линии применяют для покрытия металлических изделий и защиты от коррозии. Как отметил гендиректор «КР Групп» Андрей Михайлов, частично продукция будет производиться здесь, частично — на площадках чешских партнёров. В первую очередь компании ориентируются на российских заказчиков, но также ведут работу в странах СНГ. Основные покупатели — это машиностроительные предприятия, заводы, связанные с авиастроением и судостроением. На данный момент до сентября цех загружен работой.

Линию, которую продемонстрировали на открытии цеха, отправят на пермское предприятие «Редуктор-ПМ». Фото: Владимир Мартьянов

Компания «ESA plating RU s.r.o», как отметил её гендиректор Зденек Марек, в рамках проекта будет обеспечивать техническую документацию для производства, осуществлять контроль качества продукции, а также поставлять дополнительное оборудование для производства линий.

— Это архинеобходимое производство в Свердловской области, поскольку замыкается на основную, перспективно развивающуюся отрасль — машиностроение. Евгением Куйвашевым поставлена задача — посмотреть, насколько мы можем собственными промышленными предприятиями обеспечить качество производства непродовольственных товаров. А без качественных покрытий не будет работать ни один агрегат, ни один узел, — отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. — Если во времена СССР предприятия занимали десятки гектаров, то здесь на площадях менее двух гектаров мы получим оборот полтора миллиарда рублей, потому что это промышленно-экономический и выверенный подход с грамотно продуманной логистикой.

Как отметил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, раньше в Свердловской области такого производства не было.

— Важно, что компания «КР Групп», которая находится в Москве, несколько лет назад обратила внимание на Свердловскую область как хорошего партнёра. В 2013 году недалеко от нового цеха они запустили ещё один проект совместно со своими чешскими партнёрами. Что касается цеха по производству гальванических линий — сейчас многие говорят о санкциях и рецессии в мировой экономике, однако предприятия «КР Групп» и «ESA plating RU s.r.o», которые относятся к представителям малого и среднего бизнеса, уже строят планы по дальнейшему развитию.

По словам генконсула Чешской Республики в Екатеринбурге Йозефа Маршичека, после трёх лет спада товарооборот между Свердловской областью и Чешской Республикой вырос на треть: растёт экспорт, импорт, количество совместных предприятий и производственных мощностей.