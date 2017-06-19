На Российско-Китайском ЭКСПО обсудили возможность открытия генконсульства России в Харбине

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских (крайний слева) на открытии Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине. Фото: пресс-служба CREXPO-2017.

Сюжет Международный проект «ОГ»

Совместный проект «Областной газеты» и газеты «Хэйлунцзянская экономика» .

Газета «Хэйлунцзянская экономика» подводит первые итоги IV Российско-Китайского ЭКСПО, которое прошло с 15 по 19 июня в Харбине (КНР).

Главной площадкой выставки стал павильон китайско-российского сотрудничества, площадь которого составила 10 тысяч квадратных метров, в том числе 3030 «квадратов», которые занимают российские стенды. Это самая большая выставочная площадь российской стороны в мероприятиях, проводимых на территории Китая.

В рамках Российско-Китайского ЭКСПО прошло более 70 деловых мероприятий. Одним из ключевых событий стала встреча секретаря комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй и губернатора Лу Хао с делегацией во главе с полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорем Холманских. Две стороны обменялись мнениями о создании генерального консульства России в Харбине. А также уральский полпред поблагодарил китайскую сторону за интерес к презентации проектов регионов УрФО «Евразийский мост». Пять из одиннадцати презентованных УрФО проектов были свердловскими. Среди них — проект нового производства под Нижним Тагилом ЗАО «УралМетанолГрупп» мощностью 600 тыс. тонн продукции, инвестиции в который оцениваются в 284 миллионов евро. О намерениях работать с китайскими инвесторами также заявили «Лобвинский лесопромышленный комбинат» и располагающий современным оборудованием «Выйский деревообрабатывающий комбинат».

Другим важным деловым событием выставки стал круглый стол по расширению использования расчёта в национальных валютах Китая и России. Заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, выступавший на мероприятии, назвал этот пункт важнейшим в строительстве «экономического коридора Китай — Монголия — Россия».