Евгений Куйвашев заявил о сносе недостроенной телебашни

Ориентировочная стоимость демонтажа башни, которая называлась в СМИ ранее, — более чем 200 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

«Самый высокий недострой в мире скоро торжественно вычеркнут из Книги рекордов Гиннесса», — заявил изданию Znak.com врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 22 июля, когда проинспектировал ход ремонтных работ на проспекте Ленина и возле Центрального стадиона.

Глава региона пояснил, что «башню снести необходимо по требованиям безопасности», а также для того, чтобы «втянуть в оборот» окрестную территорию.

— Снос начнётся в ближайшее время, точно не могу сказать, проект разрабатывается. Принципиальное решение принято. По новым требованиям и правилам там нельзя что-то строить без сноса башни, — сказал врио губернатора.

После того, как участок будет освобождён от недостроя, Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) построит на нём многофункциональную арену для хоккейного клуба «Автомобилист» на 15 тысяч зрителей. Для реализации проекта строительства нового спортивного объекта запланировано создание акционерного общества «Ледовая арена». По предварительным данным, 40 процентов акций в нём будут принадлежать Свердловской области, а 60 процентов — инвестору. Согласно постановлению Заксобрания Свердловской области, оплата приобретаемых акций будет произведена путём внесения в уставный капитал АО «Ледовая арена» телебашни и земельного участка рыночной стоимостью 654,2 миллиона рублей.

Глава пресс-службы УГМК Виктор Белимов пояснил «ОГ», что никакого проекта пока нет.

— Нет представления о том, как всё будет выглядеть. Как проект может возникнуть сразу после того, как об этом заявил губернатор?! Полгода может уйти только на разработку одного проекта. Мне об этом говорят строители, — сказал представитель УГМК. — Я думаю, что сейчас там несколько вариантов. Нужно изучить грунт, состав этой башни — там целая история. О планах вам рассказывать, естественно, никто не будет.

Как можно снести телебашню? Владимир Коньков, президент общественного движения «За Урал», заслуженный строитель России: — Специалисты-взрывотехники и не на таких участках подрывали здания. Бывали и более компактные территории, в том числе с проложенной рядом веткой метро. Технология направленного взрыва позволяет произвести снос здания быстро и относительно безопасно. Другое дело, что я лично против сноса телевышки. Здание построено на века. Бетон, который использовался при возведении каркаса, наивысочайшей плотности. Башню можно использовать как каркас и лифтовую для будущего делового центра, где разместились бы гостиницы, офисы, рестораны, развлекательные, оздоровительные, медицинские, детские центры и т.д. Владимир Крицкий, почётный строитель России, депутат Екатеринбургской городской думы: — Ничего невозможного нет. Главный вопрос — в стоимости. В истории строительства в мире масса примеров демонтажа высотных сооружений. Например, их разрушают, закладывая под здание специальный порошок, демонтаж происходит за счёт термической реакции — это даже взрывом нельзя назвать. Во-вторых, башню можно разобрать по частям. Самая большая проблема — это верхушка. Наконец, раньше широко применяли направленные взрывы, которые позволяли конструкции сложиться. Но, возможно, здесь это будет проблематично из-за тесной территории. В любом случае, я не сомневаюсь, что УГМК ознакомится и с мировым опытом, и с технологиями — они знают, что делают. История недостроя Строительство телебашни началось в 1983 году и было заморожено в 1991 году. Проектная высота объекта составляла 361 метр, а реальная — около 220 метров. Башня была популярным местом для самоубийств, а также «подвигов» экстремалов. В 2013 году свердловские власти выкупили из федеральной собственности недострой и прилегающий к нему земельный участок площадью около 4,5 га за 500 млн рублей. Из башни предлагалось сделать научно-просветительский центр «Глобальный маяк», засадить вышку всевозможным растениями и сделать наверху смотровую площадку, внутри башни предлагалось разместить гостиницы, рестораны и даже загс. Выдвигалась идея установить на башне статую Святой Екатерины или создать на базе объекта православный храм. Однако никаких действий с башней не производилось.