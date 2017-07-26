Магистральный подход: СвЖД рассказала об итогах полугодия

СвЖД, итоги полугодия: 14,4 млн пассажиров; 69,5 млн тонн грузов; 10,9 млрд рублей инвестиций; 10,9 млрд рублей налогов.

На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио Город FM 107,6 отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах «ОГ».

В июле принято подводить итоги полугодия. Анализировать успешные решения и намечать точки, где необходимо сконцентрировать больше усилий. О работе железной дороги мы зачастую можем судить по собственному опыту – как пассажиры. И опыт этот год от года становится всё более позитивным. А о результатах, которые остаются за кадром, журналисты Город FM 107,6 узнавали в пресс-службе Свердловской магистрали.

Полугодие СвЖД завершила успешно. Улучшены многие важные параметры: погрузка, грузооборот, средний вес поезда, надёжность доставки грузов. На маршруте скоростных «Ласточек» появилась перспектива строительства высоких платформ. (Вопрос уже прорабатывается с правительством Свердловской области). При этом важнейшей задачей коллектива стало развитие инфраструктурных проектов.

Алексей Миронов, начальник СвЖД:

Свердловская магистраль обеспечивает 11% погрузки всех железных дорог России и занимает по этому показателю 2-е место. Протяжённость дороги 7152 км, из них 1317 км – наш участок Транссибирской магистрали, в двухпутном исполнении. Для организации пропуска поездов повышенного веса и длины (в первую очередь на главном ходу Транссиба) СвЖД последовательно решает задачи по снятию инфраструктурных ограничений.

Так, в завершающую стадию входит строительство третьего главного пути на участке Баженово – Косулино, это один из ключевых проектов в границах дороги. Мы сможем значительно повысить пропускную способность, обеспечить полное освоение перспективных грузо- и пассажиропотоков. Проводится реконструкция станций Екатеринбург-Сортировочный и Седельниково (южный обход Екатеринбургского узла). Ведутся работы по удлинению путей станций Войновка, Шаля, Кунгур, Пермь-Сортировочная, Верещагино, усилению устройств электроснабжения.

Важнейшей задачей является завершение строительства вторых путей и разъездов на участке Тобольск – Сургут – Коротчаево. Реализация проекта позволит обеспечить растущие перевозки грузов нефте- и газохимических предприятий севера УрФО.

Состояние инфраструктуры во многом определяет качество работы дороги в целом. Хорошие показатели дают возможность совершенствовать технологии перевозочного процесса, увеличивать скорость движения, предлагать клиентам привлекательные транспортно-логистические услуги.

Так, количество грузовых поездов, отправленных по согласованному с клиентом расписанию, на СвЖД в I полугодии увеличилось на 30%. Пользователями услуги являются крупнейшие российские компании, такие как ЕВРАЗ, СИБУР, «Мечел», УГМК. Данная технология способствует повышению экономической эффективности предприятий и высвобождению железнодорожных мощностей. В этом году СвЖД активно использует её и для отправки ускоренных контейнерных поездов. С января их сформировано почти 300, а доставку некоторые клиенты заказывают «от двери до двери», с организацией складского хранения.

Для того чтобы привлечь в регион не только грузопотоки из соседних областей, но и транзит из Китая и Европы, СвЖД работает над проектами развития транспортно-логистической инфраструктуры. Часть из них на днях была презентована на выставке ИННОПРОМ, другие обсуждались в ходе визита в Екатеринбург главы ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

Алексей Миронов, начальник СвЖД:

В частности, речь идёт о переносе грузового двора из центра города, со станции Екатеринбург-Товарный, на станцию Гипсовая, которая расположена вблизи автомобильных магистралей (Серовский тракт и ЕКАД). Объединение нового грузового двора, терминалов «ТрансКонтейнера» и складских площадей в единый комплекс позволит предоставлять клиентам полный цикл услуг, выполнять функции распределительного центра.

Второй проект, который был предложен на рассмотрение, это строительство терминально-логистического центра (ТЛЦ) в районе станции Седельниково. Этими проектами мы занимаемся совместно с правительством Свердловской области.

Трудно не заметить усилий, которые предпринимает РЖД для улучшения комфорта пассажиров. В уральских поездах на популярных направлениях с июня курсируют новые вагоны. Компания совершенствует и имеющийся парк, чтобы сделать его максимально удобным. Вагоны оборудуют дополнительными розетками, а в фирменных и некоторых «южных» поездах устанавливают душевые модули. Вокзалы модернизируют с учётом необходимых элементов безбарьерной среды и требований безопасности.

Инновационные «Ласточки» в первом полугодии перевезли более полумиллиона пассажиров –рост скоростных перевозок к прошлому году составил 19%. Аналитики отмечают, что положительная динамика связана в первую очередь с привлекательными условиями поездки. Это удобный график, комфорт и доступная цена. И хорошие перспективы, даже если оценить их с неожиданного ракурса.

Алексей Миронов, начальник СвЖД:

Наша магистраль с точки зрения туризма очень привлекательна. Я как человек, который посвятил свою жизнь работе на железнодорожном транспорте, часто бываю в разных местах в силу производственной деятельности. И с удовлетворением могу сказать, что у нас есть что посмотреть. Внутренний туризм, по моему мнению, имеет хорошие перспективы в плане совместных проектов с железной дорогой.

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