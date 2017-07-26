Через Екатеринбург пройдёт межрегиональный турмаршрут «Путь царской семьи»

Екатеринбург станет одним из городов, по которому пройдёт туристический маршрут, но подробности этого маршрута пока неизвестны. Фото: Владимир Мартьянов

Екатеринбург вошёл в число городов, через которые пройдёт туристический маршрут, посвящённый царской семье Романовых. Об этом сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

По поручению Минкульта РФ маршрут создают специалисты по туризму Тюменской области при поддержке фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Как пояснили в фонде, сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнёрами. Уже известно, что маршрут пройдёт через Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Москву, Пермь. Также в него могут добавить населённые пункты, где жили семьи родственников царской семьи. Список городов дополняется. Предполагается, что маршрут будет разработан по принципу «Золотого кольца России».

Маршрут протестируют на туристах-пенсионерах, а в сентябре этого года его планируют представить на выставке Минкульта РФ.