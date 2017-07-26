«Всего 8% городской территории можно назвать городской»

Алексей Муратов, партнёр конструкторского бюро «Стрелка». Фото: пресс-служба КБ "Стрелка"

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Рубрика предоставляет слово политикам, предпринимателям, представителям общественности Свердловской области. Главное здесь — заявление личной позиции автора по актуальной теме.

Алексей Муратов, партнёр конструкторского бюро «Стрелка», специально для «Областной газеты» рассказал о том, какой должна быть современная городская среда.

В наших городах (извините за тавтологию) дефицит городской среды. Очень не хватает таких типов городской застройки, которые бы соответствовали актуальным представлениям о городе. По нашим оценкам, всего 8 процентов городской территории можно назвать городской.

В середине прошлого века, на волне развития индустриального домостроения, умение формировать разнообразную и компактную среду было утрачено во всём мире. С 50-х по 80-е годы велось повсеместное строительство панельных районов. Однако постепенно во многих странах это изжили. Но мы, к сожалению, топчемся на месте. Порядка 3/4 нашего многоквартирного жилфонда возводится по советской микрорайонной модели. Её недостатки — рыхлость и монотонность застройки, крупноразмерность кварталов, низкая плотность уличной дорожной сети, нехватка коммерческой недвижимости. Модель советского спального района оптимально подходит для воспроизводства рабочей силы, занятой преимущественно в традиционных отраслях индустрии. Она негибка и неустойчива к социальным переменам.

Шанс на изменение есть. Страна сейчас много строит. Инструментом для перехода к современной городской модели должен стать стандарт, который мы сейчас разрабатываем с коллегами из Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Современная городская среда должна быть прежде всего разнообразной и компактной. Надо, чтобы все функции повседневного и периодического обслуживания находились в 5–10-минутной пешеходной доступности от каждого дома. Преимущества налицо: сокращение расходов муниципалитетов на общественную инфраструктуру (прежде всего на транспортную и инженерную), формирование благоприятной сферы услуг и, как следствие, малого и среднего бизнеса, снижение энергопотребления, создание комфортных условий для маломобильных групп населения и пенсионеров.

Модель городской среды должна иметь определённую параметрику. Во-первых, необходимо значительно расширить коммерческие площади в каждом квартале, как минимум 20 процентов от общего количества квадратов. Во-вторых, должна быть максимальная плотность жилой застройки: не менее 15–18 тысяч квадратных метров на гектар. В-третьих, кварталы должны быть небольшими: не более двух гектаров.

Для развития таких кварталов оптимальна среднеэтажная застройка (не выше 9 этажа). Ширина улиц не должна превышать 30 метров. Это оптимальное соотношение для человеческого глаза — соотношение ширины улицы и высоты здания.

Чтобы это было, необходимо уже сейчас приступить к работе по совершенствованию сводов правил и СанПиНов, жилищного и градостроительного законодательства.

От редакции: На форуме «Городская среда» в Краснодаре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал, что поручит Министерству экономического развития вместе с Министерством строительства взяться за разработку стратегии пространственного развития и развития городов до 2025 года. Прямое участие в создании также примет конструкторское бюро «Стрелка».