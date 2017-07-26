Свердловчане стали в 20 раз чаще покупать продукты онлайн

Жители Екатеринбурга всё чаще предпочитают традиционным кассам покупки онлайн. Фото: Алексей Кунилов

Количество пользователей электронной торговли в Екатеринбурге за первые шесть месяцев 2017 года выросло на 49 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, такие данные приводят компании Яндекс.Деньги и Mediascope.

Количество электронных платежей увеличилось на 52 процента, а оборот — на 77 процентов. По динамике онлайн-продаж среди городов-миллионников Екатеринбург и Москва заняли третье место, пропустив вперед Уфу (81 процент) и Нижний Новгород (78 процентов).

Самые высокие траты в онлайне приходятся на авиабилеты — 7 400 рублей, погашение кредитов — 2 720 рублей и телевидение — 1 849 рублей.

На билеты в кино, театры и концерты екатеринбуржцы тратят столько же, как и в прошлом году, в среднем 1 150 за раз. А вот на развлечения в Интернете стали расходовать больше. Средний платёж за онлайн-игры вырос на 13 процентов, до 424 рублей. Развлекаясь, люди не забывают помогать другим: средняя сумма перевода на благотворительность — 421 рубль. За последние полгода этот размер увеличился на 20 процентов.

Жители города стали чаще оплачивать налоги и пошлины онлайн. В первом полугодии 2017 года средний взнос по налогам вырос более чем на 70 процентов, до 900 рублей, а платёж за госуслуги — на 25 процентов, до 670 рублей. Средний платёж по штрафам ГИБДД увеличился не так заметно, всего на 2 процента, и составил сравнительно небольшую сумму — 553 рубля. Похоже, екатеринбургские автомобилисты стараются платить в первые 20 дней после нарушения ПДД, когда действует 50-процентная скидка.

В интернет-магазинах свердловчане потратили вдвое больше, чем за такой же период годом ранее. Почти в 20 раз выросли расходы на покупку продуктов и заказ еды на дом. Траты на товары для офиса увеличились примерно в восемь раз, на косметику, парфюмерию и товары для здоровья — почти в пять раз. Аналитики объясняют это не увеличением потребления, а переходом покупателей из офлайна в Интернет: то, что раньше люди покупали в ближайших магазинах, многие теперь заказывают онлайн.

Платёжное поведение мужчин и женщин различается. Представительницы прекрасного пола совершают в полтора раза больше платежей, чем мужчины, и тратят за раз примерно на 15 процентов больше.