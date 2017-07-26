Область получила «аграрный паспорт»

В проекте целый комплекс задач: от предоставления грантов и создания сельхозрынков до модернизации сельхозпроизводств. Фото: Павел Ворожцов

В среду, 26 июля в центре «Екатеринбург-ЭКСПО» глава региона Евгений Куйвашев провёл заседание по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области, в котором приняли участие члены кабмина и — в полном составе — уральские мэры. Основным вопросом повестки стал региональный проект по самообеспечению области сельхозпродукцией. На федеральном уровне такого проекта в сфере АПК пока нет: после того, как проект «обкатают» у нас, его можно будет применять в других регионах.

Внедрить столь популярный в стране проектный подход в развитии АПК Евгений Куйвашев поручил на прошлом заседании совета. В разработку паспорта проекта включились руководители профильных министерств, главы муниципалитетов, эксперты в сфере сельского хозяйства и общественники. В итоге — задали стране новый тренд.

— Исследование конъюнктуры рынка социально значимых пищевых продуктов в области показало, что большим спросом у уральцев пользуются продукты питания местных сельхозтоваропроизводителей, — заявил министр АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярёв. Однако, по его словам, если картофеля и яиц у нас в избытке, то обеспеченность местными овощами составляет 40 процентов, мясом и мясопродуктами — 57 процентов, а доля производства молочных продуктов не превышает 60 с небольшим процентов, при том, что количество производителей этой продукции постоянно растёт.

Поэтому к 2021 году производство основных продуктов питания — мяса, молока и овощей — рассчитывают увеличить минимум на пять процентов. План предусматривает целый комплекс мер.

Реализовывать новые инвестпроекты в сфере АПК. Как пояснил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, в паспорте отражены два крупных инвестпроекта: строительство тепличного комплекса ЗАО «Тепличное», который позволит снизить в наших магазинах количество привозных овощей, и ввод в эксплуатацию селекционно-семеноводческого центра «Уральский картофель».

Расширять и модернизировать производство. К 2021 году в области планируется построить животноводческих комплексов более чем на 8 тысяч скотомест. Увеличивать производство молока и мяса будут не только за счёт высоких надоев, но и за счёт количества поголовья. Тем более, что в области ещё хватает сельхозземель, которые ждут хозяев.

Найти применение неиспользуемым землям. Дмитрий Дегтярёв призвал мэров «активнее решать вопросы оформления земель, постановки на кадастровый учёт, введения их в оборот для сельхознужд и строительства сельхоз-объектов». В этом году планируется ввести в хозяйственный оборот 18,5 тысячи гектаров сельхозземель в 12 муниципалитетах. О своём примере рассказал глава Туринского ГО Андрей Белоусов. За последние годы в его округе земли для сельхознужд района получили семь фермеров и 17 личных подсобных хозяйств, ещё 26 участков распределили между крупными сельхозпроизводителями.

Обеспечить жильём специалистов. Планируется, что жилищные условия смогут улучшить больше 400 работников АПК на селе.

Создать новые рынки сбыта сельхозпродукции. Для этого будут стимулировать работу сельскохозяйственных кооперативов и расширять количество ярмарок и сельхозрынков.

— Дмитрий Сергеевич, в ходе майских поездок по области жители не раз обращались ко мне с вопросами по соблюдению стандартов качества продукции, — обратился Евгений Куйвашев к министру после выступления. — Мы можем влиять на производителей области, но надо контролировать качество и той продукции, которая завозится из других регионов. Предусмотрен этот пункт в рамках проекта?

Дегтярёв ответил, что в программе предусмотрены мероприятия по борьбе с фальсификатом и некачественной продукцией и более тесная работа с Роспотребнадзором и Россельхознадзором.

Проект составлялся с учётом пожеланий заинтересованных структур и учреждений, однако на заседании всё равно нашлось, чем его дополнить.

— Нужно продолжать работу по строительству мест хранения продукции. Благодаря построенным овощехранилищам до сих пор хранится морковь, которая была выращена в прошлом году. Теоретически мы весь год можем не уходить с рынка со своими продуктами и влиять на ценообразование, чтобы огурцы, например, не стоили под 300 рублей, — заявил председатель некоммерческого партнёрства «Союз животноводов Урала» Михаил Копытов.— Не помешало бы приобретение новых комбайнов и строительство зерносушильных комплексов, которых не хватает в такую погоду, как этим летом. Также вопросы вызывает кредитная политика банков.

Дмитрий Дегтярёв пообещал, что в ближайшее время проект будет доработан, и призвал мэров включиться в его реализацию.