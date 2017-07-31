УВЗ и БАЭС обсуждают в иностранной прессе

Скриншот статьи lefigaro.fr

С начала 2017 года ведущие иностранные СМИ упоминали Свердловскую область 13 раз. В их публикациях она предстаёт крупным промышленным регионом. В поле зрения зарубежных журналистов попадают УВЗ, Белоярская АЭС и торгово-промышленные отношения региона с другими странами. «ОГ» приводит наиболее интересные публикации.

Испанская газета «El País» опубликовала статью: «Российская оборонная промышленность развивает гражданскую продукцию». В публикации говорится, что Россия намерена использовать военные технологии для производства гражданской продукции, не сокращая при этом выпуска вооружения. В материале упоминается Уралвагонзавод (УВЗ) — крупнейший производитель танков в стране. По мнению издания, на УВЗ положительно отразились протекционистские ограничения, введённые Россией летом 2013 года на вагоны и цистерны, которые тогда закупались на Украине по весьма низким ценам. Бедственное финансовое положение УВЗ было вызвано и проблемами управления более сорока предприятий, расположенных в самых разных частях страны, некоторые из них практически находились в состоянии банкротства. В 2007 году они были переданы УВЗ для санации и упорядочения. УВЗ подверг эти предприятия санации и объединил в консорциум, который президент в 2016 году передал Ростеху. Как пишет испанская газета, Нижний Тагил не отличается чистым воздухом, но экологическая обстановка в нём значительно улучшилась благодаря мэру Сергею Носову.

Французское еженедельное издание «Le Figaro» описывает в своём материале «Визит на знаменитую Белоярскую АЭС». Как пишет издание, будущий реактор БН-1200, который надеется получить команда Белоярской АЭС, способен снизить стоимость производства электроэнергии. Работа России в этой области стала примером для Индии. Директор Центра атомных исследований Арун Кумар Бхадури утверждает, что «Россия всегда была важным партнёром Индии в ядерной сфере. Мы две единственные в мире страны с активной политикой в области реакторов-размножителей. До конца года мы надеемся запустить наш первый реактор на быстрых нейтронах в Калпаккаме».

Специализирующееся на машиностроении чешское издание «ММ» публикует интервью с исполнительным директором Чешской торговой палаты по странам СНГ Франтишеком Масопустом под заголовком: «Существует ли реальная компенсация потери российского рынка?» На вопрос журналиста, есть ли шанс у тех, кому не удалось удержаться на российском рынке, туда вернуться, Франтишек Масопуст отвечает так:

«Даже после начала введения санкций в Россию ввозилась чешская машиностроительная продукция. Наши станки высоко ценили прежде всего в таких промышленных регионах, как Урал, Свердловская область, Екатеринбург. К сожалению, с 2012 года экспорт нашей машиностроительной продукции в эти регионы стремительно сокращался. Со 100 процентов мы скатились на 40.