ЕГАИС «закрыло» сто магазинов в регионе

Юрий Чащин отметил, что в Свердловской области к ЕГАИС подключились 97 процентов торговых точек. Фото: Александр Исаков

Требование подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) привело к закрытию ста торговых точек в Свердловской области, торгующих спиртным. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила областной уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Артюх.

Присутствующая на обсуждении замминистра АПК и продовольствия области Светлана Островская добавила, что, по её данным, лицензию на продажу алкоголя сдали 170 сельских торговых точек. Тем не менее «это не означает, что магазин закрылся».

Дело в том, что в этих населённых пунктах либо нет Интернета, либо он недостаточно быстр (скорость передачи данных должна быть не менее 256 Кбит/с). Это значит, выполнить требование закона местные предприниматели не могут.

По словам руководителя межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрия Чащина, в регионе к ЕГАИС подключились 97 процентов торговых точек. Без подключения к системе продолжают работать порядка двух тысяч магазинов.

Юрий Чащин отметил, что в Госдуме готовят законопроект, который позволит региону составить перечень сельских и труднодоступных территорий, где будут предусмотрены послабления из-за проблем с Сетью. Депутаты могут принять его уже в осеннюю сессию.

Закон должен будет устранить ещё один казус. Понятие «сельское поселение» заменят на «населённый пункт». Дело в том, что некоторые сельские поселения включают в себя небольшие деревни. Бывает так, что в райцентре Интернет есть, а в соседних деревнях — нет, но они, согласно административно-территориальному делению, считаются тем же поселением, а значит, проблем с Сетью там нет.

В тему С первого июля 2017 года предприниматели должны были перейти на онлайн-кассы. Как рассказал на пресс-конференции заместитель начальника контрольного отдела УФНС по Свердловской области Виктор Бачурин, в регионе замене подлежало более 40 тысяч кассовых аппаратов, пока план выполнен только на 75 процентов, то есть каждая четвёртая касса сейчас работает не по закону. Пока налоговики не штрафуют предпринимателей за нарушения, а стараются разбираться в причинах. Но вскоре санкции всё же последуют.