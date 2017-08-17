В этот день 19 лет назад правительство объявило о дефолте

В 1998 году национальная валюта за считаные недели ослабела в несколько раз. Фото: Алексей Кунилов

События 17 августа 1998 года оставили о себе воспоминания не только у чиновников и предпринимателей, но и у обычных граждан. В этот день правительство объявило о дефолте, в стране началась валютная паника. Так это слово впервые возникло в жизни людей. Спустя 19 лет «ОГ» попросила уральцев поделиться своими воспоминаниями.

Николай МАЛЫХ (в августе 1998-го — директор ФГУП «Уралвагонзавод»)

— Это не было трагедией только для Правительства России, а для простых людей это была катастрофа. Происходящее в стране было шоком для всех. Как будто щёлкнули кнутом по спине, мы сидели, слушали и сразу все замолчали. Нас спасли только экспортные контракты — госзакупок тогда у нас не было вообще ни по гражданской, ни по военной тематике. В тот момент мы продавали вагоны в Эстонию за 14 тысяч долларов, и был иранский контракт на поставку бронетехники, что позволило не загнать завод в долговую яму. Цена экспорта в рублях выросла, и для нас это было подарком судьбы.

Василий ТАТЬЯННИКОВ (в августе 1998-го — директор Екатеринбургской фондовой биржи):

— Разговоры о возможном дефолте, конечно, велись, но предусмотреть день и час объявления этого события было невозможно. Ситуация была сложной и тяжёлой, в тот момент остановились торги ГКО на ММВБ. Все были в шоке, потому что у трейдеров максимальные вложения были именно в этих бумагах. Никто не знал, как разрешится кризис, и ситуации трагичнее придумать было невозможно. Когда волнение немного улеглось, мы предположили, что деньги будут возвращать годами или долго не будут отдавать вообще ничего.Вообще-то я человек сдержанный, но мысли в тот момент были самые черные.

Антон БАКОВ (в августе 1998-го — директор металлургического завода им. А.К. Серова):

— Да, ждал дефолт, в Сети болтается видео моего телевыступления, датированного весной 1998 года. Там говорится о завышенном курсе рубля и о требовании девальвации. Это вполне естественно, потому что в 1997–2000 годах я был директором завода, доля бартера у нас превышала 85%. Тот день встретил на работе в Серове, держал руку на пульсе и испытал чувство глубокого удовлетворения — я же это говорил по радио, ТВ, писал об этом в газетах предвыборных и оказался прав. Кириенковский рубль был для нас слишком хорош, и дефолт способствовал оздоровлению экономики. Но нельзя всё свести к одному заявлению о дефолте ГКО. Дефолта рубля, кстати, не было. Рубль плясал вверх-вниз, но в целом снижался минимум полгода. Я был доволен, хотя и понимал, что все тяготы инфляции опять падут на население. Народ в очередной раз заплатил за ошибки правительства, это повторилось и в 2008 году, и в 2014-м. Падение уровня жизни было очень заметным.

Евгений БОЛОТИН (в августе 1998-го — вице-президент АО «Уралпромстройбанк»):

— Было понимание, что дефолт будет, но точной даты мы не знали. Что с бумагами не всё в порядке, ощущение было. 17 августа, это был не кризис, а технический момент. Кризис произошёл позже из-за паники в умах людей. У нас в банке стояло два терминала Рейтерс, по ним мы следили за событиями. Тема возникает 18–19 августа и дальше, люди рванули в банки, и курс сразу взлетел. После того как показали сюжет из Москвы, началась паника — все кинулись снимать вклады и покупать доллары и марку. У нас стояла очередь на улице, но что интересно, это было только в Екатеринбурге, а в Берёзовском уже нет. Прекратились платежи в пользу регионов со стороны московских банков. Они принимали платежи, но нам не платили. Москва все высосала, спасая себя. Алексашенко палец о палец не ударил, чтобы ситуацию выправить. Дубининская команда с ситуацией не справилась, и только Геращенко решил вопрос — он провёл взаимозачёт. Заставил всех выйти в субботу и провести переводы.

Игорь КОВПАК (в августе 1998-го — директор ЗАО «Супермаркет «Кировский»):

— От этого события у меня осталось два впечатления в памяти. Мы держали деньги в ГКО, видя высокие процентные ставки, но за несколько дней до 17 августа успели из них выйти через наш Сбербанк. Слово «повезло» в отношении Кировского некорректно, мы 30 лет на рынке. Кроме того, при резком падении курса рубля нам удалось купить несколько грузовиков по старым ценам. Хочу отметить, что несмотря на то, что рубль упал стремительно, цены в магазинах росли постепенно, повышения в разы не было, и ни одна цена в несколько раз не выросла.

Владимир ТИТОВ (в августе 1998-го — генеральный директор отеля «Атриум Палас» и Центра международной торговли):

— 17 августа эта новость была для меня достаточно неприятная. В тот момент я занимался вводом объекта в эксплуатацию. 15 августа мы сдали объект, а 21 августа, после Дня города, намечалось открытие. Август 1998 года для меня был счастливый, потому что мы сдали в эксплуатацию Центр международной торговли и отель «Атриум Палас», но несчастливым он стал, потому что валютный контракт со строителями и наши обязательства перед ними увеличились в разы. У меня были обязательства перед строителями. Когда мы заключали контракт, доллар стоил 5 рублей, когда закончили работу — 21 рубль. Обязательства остались, и они стали достаточно тяжёлыми для нас. Была катастрофическая ситуация. Самое первое, что надо было сделать — провести открытие, событие знаковое для Екатеринбурга. Сам проект был амбициозным: это был первый объект, который строила иностранная компания в Екатеринбурге, мы хотели создать продукт на уровне пятизвездочного отеля. Представления о том, каким он должен быть, раньше не существовало вообще. Весь контракт носил валютный характер, это было достаточно сложно, учитывая наше законодательство в тот момент. Но стороны смогли найти мудрое решение, мы пришли к компромиссу и выполнили все обязательства перед партнёрами. Если бы это событие случилось в 1997 году, вряд ли этот проект осуществился бы.