Сеть «Перекресток» удвоит количество магазинов

Торговая сеть помогает покупателям сделать выбор и поддержать местного производителя. Фото: Алексей Кунилов

Торговая сеть «Перекресток» планирует в два раза увеличить своё присутствие в Екатеринбурге. Часть новых супермаркетов будет открыта на площадях, которые ранее занимали магазины сети «Звёздный». Первый из них открылся на прошлой неделе по адресу ул. Лучистая, 2. Супермаркет общей площадью 892 кв. м стал девятым «Перекрестком» в городе.

В настоящий момент в Екатеринбурге торговая сеть «Перекресток» представлена девятью супермаркетами. В планах — увеличение этого количества до конца года как минимум вдвое. Об особенностях работы компании рассказывает региональный директор дивизиона «Урал» торговой сети «Перекресток» Николай Шишов: «Мы понимаем, как для покупателей важны цены. Поэтому в своей работе мы руководствуемся принципом «вкусно – не значит дорого». Наша торговая сеть регулярно в режиме жёсткой конкуренции устанавливает цены на весь ассортимент, а также проводит промо-акции, в которых еженедельно принимает участие до нескольких сотен товаров. На полке они выделены специальным жёлтым стоппером — «Суперцена».

Но привлекает покупателя сеть «Перекресток» не только ценой, но и своим широким ассортиментом. В категории «молочный гастроном» представлен ассортимент не только федеральных поставщиков, но и местных локальных производителей. Эта продукция выделена специальным стоппером «Наше, свердловское». Доля в общем ассортименте сети таких производителей составляет 20%, но в каждой категории доля разная — в таких, как хлеб, она практически 100%, в молочной продукции превышает 50%.

Приоритет сети — местные поставщики. Это связано с сокращением сроков поставки, что благоприятно влияет на качество товара. Жители охотнее покупают продукцию местных товаропроизводителей. «Многое зависит от объёмов, которые может предложить производство: если местные поставщики могут обеспечить необходимый объём продукции, мы выбираем их, если нет, то вынуждены обращаться к федеральным поставщикам», — комментирует Николай Шишов.

В магазине представлена продукция собственного производства сети, к примеру, выпечка, кулинария, салаты. Кроме того, для удобства покупателя предусмотрены дополнительные опции — разрубка мяса, чистка рыбы. Из любого кусочка мяса можно сделать фарш, дополнительного нарезать мясо по предпочтению покупателя.

В будние дни, с 09:00 до 13:00, при предъявлении пенсионного удостоверения на кассе покупатели могут получить 10%-ю скидку на все товары, кроме табачной продукции, а также других товаров, продаваемых по минимальной розничной цене либо участвующих в промо-акциях.

На 30 июня 2017 года торговая сеть «Перекресток» включала в себя 557 торговых объектов, расположенных в 123 городах и населённых пунктах России. Открывая новые магазины, сеть не только улучшает торговую инфраструктуру районов, но и создаёт дополнительные рабочие места. К концу 2017 года число сотрудников, работающих в супермаркетах сети в Екатеринбурге, превысит 700 человек. Все открываемые торговой сетью «Перекресток» новые супермаркеты соответствуют обновлённой концепции сети, которая предусматривает установку современного оборудования, эффективную организацию торгового пространства, изменение внутреннего и наружного оформления. Оформление торговых залов предусматривает разделение по нескольким цветовым гаммам, которые соответствуют определённым категориям товаров.