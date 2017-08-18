Уральский фарфор укрепят

Большую часть продукции работники завода изготавливают своими руками – это гостей особенно поразило. Фото: Павел Ворожцов

Сысертский фарфоровый завод, который много лет работает в непростых условиях, ждёт модернизация. Руководство предприятия совместно с областным правительством намерено полностью обновить оборудование в цехе, где установлены автономные скоростные печи. В пятницу завод посетил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и убедился, что без поддержки инвесторов не обойтись.

Экскурсию для главы региона провела одна из сотрудниц предприятия. Вот мастерская, где начинается производство фарфоровой смеси, дальше – формовочный цех, печи. Отдельное внимание по праву уделяется сотрудникам – каждую форму мастера обрабатывают вручную, каждый завиток на посуде и сувенирах появляется без использования трафаретов. Маршрут для гостей фарфорового завода здесь наработан годами: предприятие регулярно посещают школьники, уральские туристы и даже иностранные гости из Чехии, Франции, Германии. Но главе региона показывают не только уникальную продукцию, но и оборудование, возраст которого исчисляется десятками лет.

– В ближайшей перспективе мы планируем перевооружение цехов, где установлены автономные скоростные печи, после чего здесь будет экспериментальный цех по производству новых видов фарфоровой продукции, – рассказал «ОГ» директор фарфорового завода Александр Трофимов. – Пока говорить о конкретных видах продукции рано, но рассчитываем, что одним из направлений станет тема чемпионата мира по футболу. Недавно в Интернет неправомерным образом попали эскизы фигурок в виде футболистов – но это только наработки, которые мы будем представлять в оргкомитет и доводить до ума.

По словам Александра Трофимова, сегодня на предприятии работает порядка ста человек, и при действующих объёмах производства этого достаточно. Однако в ближайшие полтора года завод планирует увеличить объёмы производства в два-три раза. Проблем со сбытом, утверждает директор, не возникнет – уже достигнуты договорённости о поставках с несколькими торговыми сетями.

Особое внимание делегации привлекает комнатка, где работают художницы. Главе региона показывают одно, другое изделие, описывая их уникальность.

– Вы думаете, я фарфор никогда никому не дарил? Я прекрасно знаю вашу продукцию. Тарелку с изображением Наины Иосифовны, наверное, тоже вы расписывали? – обратился глава региона к сотрудникам, которые в это время расписывали изделия.

– Мы.

– И Дворянский сервиз с членами царской семьи?

– И его тоже.

– Спасибо вам большое! Сейчас мы посовещаемся с руководством завода и сделаем всё, чтобы помочь вашему предприятию.

Спустя некоторое время план действий был согласован. Евгений Куйвашев заявил, что программа-минимум для завода – замена оборудования, программа-максимум – строительство новых цехов, но без остановки существующего производства. Объём финансирования проекта составит порядка 500 млн рублей, включая частные инвестиции. Реализацию будет курировать Корпорация развития Среднего Урала.