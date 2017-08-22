«Путинский» коровник не смог возродить деревню

Экскурсию по «путинской ферме» провела бригадир Татьяна Трифонова. Здесь же работают её сын и невестка. Фото: Галина Соколова

Ферму в деревне Нижняя Шумиха на 200 коров называют «путинской». Отстроена она была в 2014 году после обращения к Владимиру Путину тагильской учительницы Ольги Антиповой. На открытии коровника люди радовались фейерверку и мечтали, что с этого события в деревне начнётся другая, более комфортная жизнь. Но надежды шумихинцев не оправдались.

«Теперь заживём, девоньки!»

Об истории строительства фермы в Нижней Шумихе «ОГ» писала 4 декабря 2013 года в материале «Тагильская учительница и Владимир Путин помогли деревне ферму построить». В 2009 году в деревне среди бела дня сгорел коровник. Бурёнки не пострадали — были на выпасе, и после происшествия их заселили в тесное соседнее строение. Все помещения там, включая красный уголок, заняли дойные коровы, молодняк и новорождённые телята.

Часть коров отправили на ферму в село Бродово, и народ заволновался: деревенская ферма является отделением Шумихинского совхоза. Когда-то он базировался в четырёх населённых пунктах, теперь — в двух: Бродово и Нижней Шумихе. Если Шумихинское отделение, которое обеспечивает работой 25 человек и является основным источником дохода для деревенских семей, тоже закроется, то что будет с деревней?

Об этих опасениях и написала Владимиру Путину Ольга Антипова — дочь совхозного рабочего Валентина Бортникова. Вскоре её пригласили на видеоприём в Екатеринбург. Владимир Путин, который тогда занимал пост премьера, поинтересовался, почему проблемой восстановления фермы озаботилась городская учительница, а в конце разговора Владимир Владимирович передал привет её отцу — Валентину Бортникову и всем шумихинцам. По прямому указанию Путина в деревне началось строительство новой фермы на 200 коров.

— Россельхозбанк выделил совхозу кредит — 15 миллионов рублей на хороших условиях, наше предприятие добавило 2,5 миллиона рублей. Позднее область вернула нам часть затрат на приобретение оборудования, — рассказал ОГ директор совхоза Георгий Тюрин.

В январе 2014 года шумихинские коровы перебрались на новое место жительства. Здесь условия для животных и персонала были куда лучше: механизирована раздача кормов, смонтирован современный молокопровод. Открытие фермы стало праздником для деревни.

— Ну теперь заживём, девоньки, — радовались тогда доярки, торопясь рассказать приезжим журналистам, что мечтают о детском садике, игровой площадке для детей и новом фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе). Жители надеялись, что внимание к Шумихе поможет дать их деревне новый толчок, но здесь сценария Серебрянки не случилось.

Об «убитой» дороге от Нижнего Тагила до Серебрянки Владимиру Путину рассказали в декабре прошлого года. Президент поручил привести дорогу в надлежащее состояние, на исполнение этого поручения региональные власти выделили 250 миллионов рублей. В итоге Серебрянка получила не только дорогу, но и обновила социальную инфраструктуру. В посёлке построили пожарное депо и модульный ФАП, купили новую машину медпомощи, открыли детскую площадку. На очереди — другие хозяйственные вопросы.

Коровник - «градообразующее» предприятие в Нижней Шумихе. Именно поэтому местные жители так боялись закрытия отделения. Фото: Галина Соколова

Возрождения деревни не случилось

Мы приехали в Шумиху спустя три года после помпезного открытия коровника. Сейчас он работает стабильно, но надои здесь пока ниже, чем в Бродовском отделении. Дойное стадо составляют 180 коров. Доярки получают около 20 тысяч рублей.

— Хотя многие операции на ферме механизированы, труд животноводов остаётся напряжённым. Оттого и желающих работать на ферме немного. Наша семья — исключение. Я начинала дояркой, сын и невестка тоже здесь работают, — поделилась с «ОГ» бригадир Татьяна Трифонова.

Надежды на возрождение социальной жизни в деревне, чьей судьбой озаботился Владимир Путин, по словам жителей, не оправдались.

— У нас проживают 268 человек, был свой ФАП — закрыли. Теперь дважды в неделю приезжает машина, в которую зимой бабушки забираются с трудом. Болеть по расписанию не умеем, поэтому либо в город едем, либо самолечением занимаемся, — рассказывает жительница деревни Галина Николаева. — Автобус только для «ранних пташек». Вечером совсем не ходит. Детсада нам тоже не положено, и почту закрыли.

На заре советской эпохи была такая профессия — письмоносица — в Нижней Шумихе её возродили. После закрытия почтового отделения корреспонденцию привозят почтальону Наталье Зудовой прямо домой. Она садится на велосипед и развозит газеты, письма и посылки. Шумихинским жителям нравится доставка на дом, но огорчает, что почта, занимавшаяся и торговлей книгами, школьными принадлежностями, бытовой химией, теперь этими товарами их не снабжает.

Среди позитивных перемен в жизни Нижней Шумихи глава Бродовской администрации Алексей Зяблов и жители назвали оборудование двух остановочных комплексов в 2015 году и самоотверженную работу двух сотрудниц деревенского клуба — Оксаны Николаевой и Ольги Зудовой, которые обеспечивают работу шести кружков. Напомнили и о нынешнем строительстве моста на дороге, ведущей к кладбищу. До этого покойников местные жители возили на погост на тракторе.

Что просят теперь?

Дыры на мосту заделывают досками, но в них всё равно время от времени кто-нибудь угождает ногой или колесом. Фото: Галина Соколова

Второй проблемный мост, который связывает жителей Шумихи и соседнего Бродово с «большой землёй», ещё только предстоит отремонтировать. По переправе ездят не только частные автомобили, но и школьный автобус, молоковозы.

— В настиле имеются сквозные дыры, в которые не раз падали велосипедисты. Вместо замены гнилых брёвен дыры заколачивают для формальности досками. Хорошо, что пока обходится без жертв, — это строки из письма жителей в местную газету шестилетней давности. За прошедшее время мост ещё больше обветшал.

Месяц назад на объекте побывал министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков. Оценив состояние моста, он взял его срочный ремонт под контроль.

По информации Управления автодорог, для реконструкции мостового перехода через реку Бродовку разрабатывается проектно-сметная документация. Организовать работы предполагается за счёт средств областного бюджета. Ориентировочная стоимость проекта составляет 100 миллионов рублей. Разместить документацию на выполнение работ планируют в декабре 2017 года, а отремонтировать мост — в течение следующего года.