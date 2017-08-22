«Газпром нефть» может открыть производство в Свердловской области

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Компания «Газпром нефть» готова локализовать на территории Свердловской области свои предприятия, в том числе по производству оборудования для шельфовых проектов. Также нефтегазовая компания и уральские предприятия будут приобретать друг у друга необходимую продукцию взамен импортных аналогов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве во вторник подписали врио главы региона Евгений Куйвашев и заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям компании Александр Дыбаль.

Как пояснил Евгений Куйвашев, «Газпром нефть» является давним партнёром Свердловской области — и как основной поставщик горюче-смазочных материалов, и как потребитель инноваций промышленного комплекса региона.

— Часть предприятий уже сотрудничает с компанией, но возможности наших промышленных предприятий гораздо больше, — отметил врио главы региона, добавив, что кластер производителей оборудования для нефтегазохимического комплекса в области насчитывает больше 30 предприятий.

В рамках соглашения стороны будут приобретать друг у друга оборудование и технологии для нефтедобычи, трубы, смазочные материалы и технические жидкости, которые раньше покупались у иностранных партнёров. В качестве эксперимента компания предложила областным властям опробовать битумно-полимерные материалы во время ремонта дорог и крыш домов — тестировать их начнут уже в ближайшее время.

Ещё одним итогом соглашения стала договорённость о возможной локализации предприятий «Газпром нефти» в нашем регионе.

Для работы по всем направлениям сотрудничества будет создана совместная рабочая группа.