В Астане стартовала тематическая неделя Свердловской области

Фото: пресс-служба «Астана Экспо-2017»

Во вторник в российском павильоне на Международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане начал работу стенд Свердловской области, которая выступает генеральным партнёром тематической недели, посвящённой эффективным решениям в сфере энергетики. В выставке принимают участие около 30 уральских предприятий, которые специализируются на выпуске инновационной продукции и хотят наладить или развить сотрудничество с казахстанскими партнёрами.

Стенд региона открыли заместитель акима Астаны Андрей Лукин, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, областной министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Стенд Свердловской области открыли заместитель акима Астаны Андрей Лукин, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Фото: пресс-служба «Астана Экспо-2017»

Кроме знакомства с инвестиционным потенциалом области посетители стенда могут совершить виртуальную велопрогулку по Красной линии Екатеринбурга и экскурсию по уральским предприятиям. Также в экспозиции представлен макет столицы области как города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Презентация заявки состоится сегодня. Ранее руководство Астаны заявило, что поддерживает кандидатуру Екатеринбурга.