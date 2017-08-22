Экономика 22 августа 2017, 19:31

В Астане стартовала тематическая неделя Свердловской области

Фото: пресс-служба «Астана Экспо-2017»

Фото: пресс-служба «Астана Экспо-2017»

Во вторник в российском павильоне на Международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане начал работу стенд Свердловской области, которая выступает генеральным партнёром тематической недели, посвящённой эффективным решениям в сфере энергетики. В выставке принимают участие около 30 уральских предприятий, которые специализируются на выпуске инновационной продукции и хотят наладить или развить сотрудничество с казахстанскими партнёрами.

Стенд региона открыли заместитель акима Астаны Андрей Лукин, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, областной министр международных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Андрей Лукин, Александр Высокинский и Александр Якоб на открытии стенда Свердловской области на ЭКСПО-2017 в Астане

Стенд Свердловской области открыли заместитель акима Астаны Андрей Лукин, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Фото: пресс-служба «Астана Экспо-2017»

Кроме знакомства с инвестиционным потенциалом области посетители стенда могут совершить виртуальную велопрогулку по Красной линии Екатеринбурга и экскурсию по уральским предприятиям. Также в экспозиции представлен макет столицы области как города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Презентация заявки состоится сегодня. Ранее руководство Астаны заявило, что поддерживает кандидатуру Екатеринбурга.

  • Опубликовано в №154 от 23.08.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (23 августа)


В Екатеринбурге продемонстрировали «магнитофон XIX века»

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

«Реальный театр»

«Реальный театр»