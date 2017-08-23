На площадке Режникеля запустят два новых предприятия

Благодаря новым производствам на площадке "Режникели" 300 сотрудников получат работу. Фото: Алексей Кунилов

На площадке завода «Режникель», приостановившего своё производство, появятся два новых предприятия — одно будет заниматься производством металлургического оборудования, второе — переплавкой лома цветных металлов. Об этом «ОГ» рассказали на Режникеле.

Договоры о продаже части имущественного комплекса двум инвесторам были заключены на прошлой неделе. Расконсервация оборудования на площадках завода может начаться уже в сентябре. По предварительным оценкам, два инвестора смогут создать около 300 рабочих мест, которые займут сокращённые сотрудники.

Напомним, в начале года Режникель временно приостановил свою деятельность и отправил в простой 800 из 940 сотрудников. Сначала на предприятии заверяли, что трудности временные и сокращений не планируется, но за полгода работы лишились более 650 заводчан. В режевскую службу занятости обратились более 400 бывших сотрудников предприятия. После высвобождения рабочей силы численность безработных в Реже выросла в полтора раза.

Депутаты режевской думы подтверждают, что вопрос с трудоустройством в городе решается, хотя найти новое место работы почти для тысячи человек небольшому городу непросто. Многие специалисты, которые ушли с «Режникеля» весной, уже трудоустроены.