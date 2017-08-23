Количество квартир в продаже на треть превышает очередь льготников

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На первичном рынке недвижимости региона уже несколько лет — избыток предлагаемых квартир. В настоящий момент в одном только Екатеринбурге выставлено на продажу около 17 тысяч квартир в новостройках.

— Объём достаточно высокий, и это ограничивает возможности рынка по дальнейшему быстрому наращиванию объёмов предложения, — пояснил «ОГ» начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. — Однако темпы продаж в Екатеринбурге в этом году растут: за семь месяцев текущего года продано на 13 процентов квартир больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но это оживление спроса происходит на фоне роста предложения (оно становится всё более разнообразным) и строительной активности. Если раньше рост темпов продаж говорил об общем подъёме рынка, то сейчас одни компании показывают хорошие результаты, другие — наоборот.

Авторы: Татьяна Никитина / Елизавета Мурашова

Вместе с тем в очереди на получение жилья в целом по области стоит более 13 тысяч семей: многодетные семьи, дети-сироты, отставные военные и другие. Очередь продвигается небыстро — за пять лет в новые квартиры въехали только 11 тысяч льготников. И, как правило, жильё им предоставляется в новых домах, построенных специально по программе для определённой категории граждан. Но зачем муниципалитетам строить жильё для льготников, когда уже сейчас можно купить пустующие квартиры (необязательно в Екатеринбурге), чтобы не заставлять людей годами ждать своей очереди?