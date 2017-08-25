«Такого урожая ещё не бывало»

От работы комбайнов в эти дни многое зависит на зерновом поле. Фото: Алексей Кунилов

Вслед за гендиректором ПАО «Каменское» Александром Бахтеревым эти слова нынче могут повторить многие руководители хозяйств области. Сможем ли собрать выращенное богатство?

Такие урожаи хлеборобам области ещё не приходилось убирать. Согласно данным областного министерства АПК и продовольствия, средняя урожайность зерновых на 22 августа составила 30,3 центнера с гектара. Всех выше намолоты в Каменском городском округе — 39,4 центнера зерна с гектара, где лидер по урожайности на сегодня ПАО «Каменское».

— За мои 25 лет работы директором хозяйства такого урожая не было, — признаётся гендиректор ПАО «Каменское» Александр Бахтерев.

Гендиректор ПАО «Каменское» Александр Бахтерев: «За мои 25 лет работы директором хозяйства такого урожая ещё не было». Фото: Алексей Кунилов

На минувший четверг в хозяйстве из 7 тысяч гектаров зерновых убрали почти 25 процентов, намолотили 7,5 тысячи тонн зерна, средняя урожайность составила 46 центнеров зерна с гектара. По словам Александра Бахтерева, самое большее в хозяйстве намолачивали 19 тысяч тонн по итогам всей уборки. В прошлом засушливом году и вовсе удалось взять только 14,5 тысячи тонн. А нынче убрана всего четверть полей, и урожай уже превысил половину прошлогоднего результата. Выходит, если отдача зернового поля не снизится, каменцы с тех же площадей могут взять объём зерна, равный двум прошлогодним урожаям? Сами селяне поначалу не верили этим цифрам. Гендиректор «Каменского» рассказывал: когда овёс сорта Спринт 2 на одном из полей показал урожайность 66 центнеров с гектара, он попросил перепроверить оборудование на весовой. Оказалось, всё в норме. Сейчас, когда миновала уже вторая неделя уборки, к высоким показателям стали понемногу привыкать.

Главный агроном ПАО «Каменское» Андрей Лукиных трудится здесь третий год, до этого 24 года работал главным агрономом в хозяйствах Ирбитского района. Именно с его появлением здесь связывают положительные изменения на зерновом поле: был сделан упор на качество семян и обновление сортов, ранние сроки сева. Но и для Андрея Лукиных нынешний результат оказался сюрпризом.

Главный агроном ПАО «Каменское» Андрей Лукиных: «В этом году есть возможность получить рекордный урожай». Фото: Алексей Кунилов

— Планировал, что урожай будет в пределах 35 центнеров с гектара. Это было видно по всходам ещё в мае — равномерные, ярко-зелёного цвета — всё говорило о том, что всходы здоровые и потенциал их будет хороший. Но когда обмолотили первое поле, стало ясно, что урожай намного выше, — говорит он. — Нынешний год вообще благоприятный для всех сельхозкультур. В прошлом году засуха была, возможно, часть минеральных удобрений не сработала, отдача от них пошла в этом году, плюсом к тому, что внесли под урожай. Сказалось и то, что посеяли нынче 200 тонн семян элиты, такими семенами мы засеваем более 20 процентов зерновых.

Урожайность зерновых в этом году в среднем по области на треть превышает прошлогоднюю на этот же период. Фото: Алексей Кунилов

Среди закупленной элиты — и новый сорт пшеницы Екатерина производства Уральского НИИ сельского хозяйства. Её урожайность составила 52 центнера зерна с гектара. Именно на этом поле мы застали в работе первый уборочный отряд хозяйства из шести комбайнов «Акрос». Некоторые из комбайнёров уже намолотили по первой тысяче тонн зерна. Кстати, высокая урожайность зерна имеет и свою оборотную сторону: больше требуется транспорта для его вывоза, медленнее двигаются по полю сами комбайны. По словам Андрея Лукиных, в день удаётся убирать по 150 гектаров — 2–3 процента. Темпы уборки ниже средних. Комбайны, способные при низкой урожайности вести обмолот при скорости 10–12 километров в час, на тучных хлебах вынуждены замедлять ход до скорости 2–3 километра в час. Быстрее наполняются и бункеры.

Комбайнёр Александр Колотыгин: «Не успеваем выгружать бункеры комбайнов, через полчаса - уже полные». Фото: Алексей Кунилов

— Бывает, когда плохая урожайность, бункер два часа наполняется, а тут полчаса, и готово — встаёшь под выгрузку, — говорит комбайнёр Александр Колотыгин.

Из-за этого напряжённость есть и на вывозке зерна. По словам водителя Алексея Ботни, если в прошлом году он на своём КамАЗе делал четыре рейса в день, то теперь — десять.

В этом году пшеница в «Каменском» даёт урожайность за 50 центнеров зерна с гектара. Фото: Алексей Кунилов

Сейчас в хозяйстве работают в поле все 11 комбайнов. В последние годы здесь отдают предпочтение зерноуборочным машинам «Акрос» производства Ростсельмаша и стараются каждый год приобретать один-два таких комбайна. Они неплохо показали себя и на хлебах с высокой урожайностью. Но при таком богатом урожае уже и это количество машин кажется недостаточным. Наверное, недостаток зерноуборочных комбайнов станет в эту страду главной проблемой: высокая урожайность затормозит уборочные работы. А от сроков уборки зависит, сможем ли мы взять на полях то богатство, что вырастили. В общем, неурожай — беда, а большой урожай — ещё сложнее?