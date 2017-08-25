Экономика 25 августа 2017, 20:20

На шахте «Южной» в Берёзовском выросла самая глубокорастущая финиковая пальма в мире

Самая глубоко растущая финиковая пальма в мире находится в импровизированной комнате отдыха шахты «Южная» Берёзовского рудника на глубине 371 метр от нулевой отметки. Фото: Павел Ворожцов

Самая глубоко растущая финиковая пальма в мире находится в импровизированной комнате отдыха шахты «Южная» Берёзовского рудника на глубине 371 метр от нулевой отметки. Фото: Павел Ворожцов

В канун профессионального праздника − Дня шахтёра — корреспондент «ОГ» спустился в шахту «Южная» Берёзовского рудника  одного из старейших горнодобывающих предприятий Урала  и провёл один день с её работниками, побывав на самом нижнем рабочем горизонте шахты на глубине 371 метр от нулевой отметки.

В 50-е годы на строительство шахты было выделено 112 миллионов рублей. Сумма по тем временам колоссальная. 

шахта «Южная» Берёзовского рудника

Фото: Павел Ворожцов

Часть механизмов, как например эта машина для спуска клети, произведены в США.

шахта «Южная» Берёзовского рудника, механизм спуска клети

Фото: Павел Ворожцов

Всего на шахте работает около 1000 сотрудников. В самой шахте работа идет непрерывно в три смены.

шахта «Южная» Берёзовского рудника

Фото: Павел Ворожцов

Перед началом смены шахтеры получают комплект спецоборудования - каску, фонарь и изолирующий дыхательный аппарат.

шахта «Южная» Берёзовского рудника

Фото: Павел Ворожцов

В специальный лифт, называемый клетью, входит не больше 13 человек. Спуск на 371-й горизонт занимает около 10-15  минут. 

шахта «Южная» Берёзовского рудника

Фото: Павел Ворожцов

Первое, очень чувствуется в шахте - влажный и прохладный воздух. Тут круглый практически постоянная температура, около 10-12 градусов Цельсия.

шахта «Южная» Берёзовского рудника

Фото: Павел Ворожцов

Тоннели шахты завораживают, где-то там наверняка обитает хозяйка Медной Горы.

шахта «Южная» Берёзовского рудника

Фото: Павел Ворожцов

Внутри есть небольшая мастерская, где производится ремонт вагонеток и оборудования.

шахта «Южная» Берёзовского рудника, мастерская по ремонту вагонеток

Фото: Павел Ворожцов

Золотоносная жила выглядит именно так.

Шахта «Южная» Берёзовского рудника. Золотоносная жила

Шахта «Южная» Берёзовского рудника. Золотоносная жила

Фото: Павел Ворожцов

В процессе производства руду извлекают с помощью пневматических перфораторов.

Шахта «Южная» Берёзовского рудника. Добыча золотоносной руды

Фото: Павел Ворожцов

И погрузив на вагонетки, транспортируют в камеру опрокида с боковой разгрузкой вагонеток. Опрокидывание вагонеток производится с помощью пневматической лебедки.

Шахта «Южная» Берёзовского рудника. Камера опрокида

Фото: Павел Ворожцов

Жизнь в шахте поддерживается с помощью мощных компрессоров, непрерывно подающих воздух и откачивающих пыль.

Шахта «Южная» Берёзовского рудника. Компрессор

Фото: Павел Ворожцов

Выезжающий из темного тоннеля поезд с «золотом» выглядит именно так.

Поезд в шахте «Южная» Берёзовского рудника.

Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №157 от 26.08.2017
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Областная газета Свердловской области

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