На шахте «Южной» в Берёзовском выросла самая глубокорастущая финиковая пальма в мире

Самая глубоко растущая финиковая пальма в мире находится в импровизированной комнате отдыха шахты «Южная» Берёзовского рудника на глубине 371 метр от нулевой отметки. Фото: Павел Ворожцов

В канун профессионального праздника − Дня шахтёра — корреспондент «ОГ» спустился в шахту «Южная» Берёзовского рудника − одного из старейших горнодобывающих предприятий Урала − и провёл один день с её работниками, побывав на самом нижнем рабочем горизонте шахты на глубине 371 метр от нулевой отметки.

В 50-е годы на строительство шахты было выделено 112 миллионов рублей. Сумма по тем временам колоссальная.

Фото: Павел Ворожцов

Часть механизмов, как например эта машина для спуска клети, произведены в США.

Фото: Павел Ворожцов

Всего на шахте работает около 1000 сотрудников. В самой шахте работа идет непрерывно в три смены.

Фото: Павел Ворожцов

Перед началом смены шахтеры получают комплект спецоборудования - каску, фонарь и изолирующий дыхательный аппарат.

Фото: Павел Ворожцов

В специальный лифт, называемый клетью, входит не больше 13 человек. Спуск на 371-й горизонт занимает около 10-15 минут.

Фото: Павел Ворожцов

Первое, очень чувствуется в шахте - влажный и прохладный воздух. Тут круглый практически постоянная температура, около 10-12 градусов Цельсия.

Фото: Павел Ворожцов

Тоннели шахты завораживают, где-то там наверняка обитает хозяйка Медной Горы.

Фото: Павел Ворожцов

Внутри есть небольшая мастерская, где производится ремонт вагонеток и оборудования.

Фото: Павел Ворожцов

Золотоносная жила выглядит именно так.

Фото: Павел Ворожцов

В процессе производства руду извлекают с помощью пневматических перфораторов.

Фото: Павел Ворожцов

И погрузив на вагонетки, транспортируют в камеру опрокида с боковой разгрузкой вагонеток. Опрокидывание вагонеток производится с помощью пневматической лебедки.

Фото: Павел Ворожцов

Жизнь в шахте поддерживается с помощью мощных компрессоров, непрерывно подающих воздух и откачивающих пыль.

Фото: Павел Ворожцов

Выезжающий из темного тоннеля поезд с «золотом» выглядит именно так.

Фото: Павел Ворожцов