На шахте «Южной» в Берёзовском выросла самая глубокорастущая финиковая пальма в мире

В канун профессионального праздника − Дня шахтёра — корреспондент «ОГ» спустился в шахту «Южная» Берёзовского рудника − одного из старейших горнодобывающих предприятий Урала − и провёл один день с её работниками, побывав на самом нижнем рабочем горизонте шахты на глубине 371 метр от нулевой отметки.
В 50-е годы на строительство шахты было выделено 112 миллионов рублей. Сумма по тем временам колоссальная.
Фото: Павел Ворожцов
Часть механизмов, как например эта машина для спуска клети, произведены в США.
Фото: Павел Ворожцов
Всего на шахте работает около 1000 сотрудников. В самой шахте работа идет непрерывно в три смены.
Фото: Павел Ворожцов
Перед началом смены шахтеры получают комплект спецоборудования - каску, фонарь и изолирующий дыхательный аппарат.
Фото: Павел Ворожцов
В специальный лифт, называемый клетью, входит не больше 13 человек. Спуск на 371-й горизонт занимает около 10-15 минут.
Фото: Павел Ворожцов
Первое, очень чувствуется в шахте - влажный и прохладный воздух. Тут круглый практически постоянная температура, около 10-12 градусов Цельсия.
Фото: Павел Ворожцов
Тоннели шахты завораживают, где-то там наверняка обитает хозяйка Медной Горы.
Фото: Павел Ворожцов
Внутри есть небольшая мастерская, где производится ремонт вагонеток и оборудования.
Фото: Павел Ворожцов
Золотоносная жила выглядит именно так.
Фото: Павел Ворожцов
В процессе производства руду извлекают с помощью пневматических перфораторов.
Фото: Павел Ворожцов
И погрузив на вагонетки, транспортируют в камеру опрокида с боковой разгрузкой вагонеток. Опрокидывание вагонеток производится с помощью пневматической лебедки.
Фото: Павел Ворожцов
Жизнь в шахте поддерживается с помощью мощных компрессоров, непрерывно подающих воздух и откачивающих пыль.
Фото: Павел Ворожцов
Выезжающий из темного тоннеля поезд с «золотом» выглядит именно так.
Фото: Павел Ворожцов
- Опубликовано в №157 от 26.08.2017