Шахтёры в Кушве считаются самыми завидными женихами

Каждая смена Егора Зяблицева начинается с получения экипировки — фонаря и самоспасателя. Фото: Галина Соколова

Кушвинцу Егору ЗЯБЛИЦЕВУ — 29 лет. Шесть из них он работает на шахте «Южная» Высокогорского ГОКа машинистом буровой установки, на глубине в полкилометра бурит скважины под взрывчатку. Когда новые знакомые узнают, где работает Егор, реакция одна: «Круто!»

Чтобы получить льготную пенсию в 50 лет, надо отработать под землёй десятку, но почти все шахтёры вырабатывают по два-три стажа. Егор Зяблицев уверен: для этого надо почувствовать, что это — твоя стихия и, наверное, призвание.

Шахта «Южная» Фото: Галина Соколова

— Егор, знаю, что работать на шахту «Южную» Высокогорского ГОКа кого попало не берут. Как ты стал шахтёром?

— Шесть лет назад пришёл сюда — на участок буровзрывных работ к Борису Александровичу Черных. Поговорили. Он честно предупредил, что работа тяжёлая, посменная. Но я был уверен, что справлюсь. У меня родители здесь раньше работали. Представлял, куда пришёл.

Так выглядит подземная насосная станция. Фото: Галина Соколова

— Но представлять одно, а на деле иногда выходит иначе. Не страшно было впервые спускаться на горизонт (горизонт — совокупность горных выработок, расположенных на одном уровне. — Прим. ред.)?

— Клеть — не домашний лифт, опускается очень быстро. На первых секундах жутковато. Под землёй сначала по откаточному горизонту идёшь. Это как метро, только без кафеля, а вот на рабочем подгоризонте уже царит пещерный дух.

Работать приходится на глубине 530 метров. Фото: Галина Соколова

— А чем занимаются машинисты буровой установки?

— Мы в середине производственной цепочки. Проходчики готовят нам камеры, мы должны их отбурить — сделать скважины диаметром 105 мм для закладки взрывчатки. После взрыва скреперисты соберут руду и отправят на дробилку, потом она уйдёт наверх — на обогатительную фабрику.

29-летний Егор Зяблицев работает на шахте уже шесть лет. Фото: Галина Соколова

— А в чём заключается тяжесть труда?

— Мой станок весит полтонны. И мы его с места на место перетаскиваем, не всегда по прямой траектории, бывает, вверх-вниз. Разбираем при переносе, но легче 70 кг узлов не бывает. Ремонт — тоже занятие не для неженок, кувалдой приходится махать.

После смены шахтёры идут на посадку в клеть и - на поверхность земли. Фото: Галина Соколова

— Про шахты СМИ обычно вспоминают, когда там происходят ЧП, гибнут люди, поэтому все думают, что у шахтёра крайне опасная работа. Это так?

— В непривычной для человека среде — в воздухе, под водой, под землёй — рисков всегда больше. Но если следуешь правилам безопасности, обираешь заколы, всё будет в порядке. А молотком по пальцу стукнуть можно и на поверхности.

По словам Егора, многие шахтёры отрабатывают по 2-3 стажа, но для этого надо чувствовать в себе призвание к этой работе. Фото: Галина Соколова

— Как платят?

— По меркам Кушвы зарплата достойная. 7 августа присвоили высший — 5-й разряд, заработок будет ещё больше.

— А что значит обеспеченный человек в вашем городе?

— Это человек, который имеет не квартиру, а дом, статусную машину и возможность путешествовать с семьёй.

— Ты соответствуешь этим критериям?

— Нет пока, но я ведь молодой, успею.

— Как у тебя дела на семейном фронте?

— Женился в июле прошлого года, сейчас ждём с Катей первенца. Когда её семья узнала, где работаю, меня сразу одобрили. Шахтёры в Кушве считаются завидными женихами.

— Кто супруга по профессии?

— Когда делал ей предложение, объяснил, что она выходит за мужа. Я обязан обеспечивать семью, а она — хозяйка в доме. Недавно получил приказ сделать ремонт. Выполняю (улыбается).

— Как отдыхаете?

— Выходные провожу у моих и Катиных родителей в огородах. Там я первая лопата. А в отпуске (он у меня почти 60 дней) путешествуем. Были нынче в Грузии. Красивая страна, доброжелательные жители, особенно тепло принимают русских люди старшего поколения.

— Как относишься к спорту?

— На работе «тяжёлой атлетики» хватает. А посмотреть не прочь. Люблю хоккей, ни одного матча чемпионатов мира стараюсь не пропустить. Футбол не смотрю. Наши команды играют плохо, а за чужие болеть не умею.

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли! Сердечно поздравляю вас с Днём шахтёра! Уральские недра испокон веков покорялись только самым настойчивым и умелым — тем, кто составляет гордость нашего края, его индустриальную мощь. Недаром орудия горных мастеров изображены на гербах и флагах многих муниципалитетов Свердловской области. Горнодобывающие предприятия обеспечивают сырьём опорную отрасль региона — металлургию. В первой половине 2017 года они отгрузили продукции на 24,5 миллиарда рублей, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Выросла добыча железной руды, боксита, производство железорудных окатышей и агломерата. Полным ходом идёт реализация знаковых проектов: строительство бокситовой шахты «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске, подземного рудника Сафьяновского месторождения меди в Реже. В планах — интенсивное освоение Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Поддержка таких проектов является приоритетом промышленной политики Свердловской области, ключевым звеном нашей стратегии «Пятилетка развития». Её цель — вывести регион в тройку лидеров, повысить качество жизни уральцев. Чем больше у нас сильных предприятий, тем быстрее и эффективнее мы этой цели достигнем. Уважаемые шахтёры! От всей души благодарю вас за преданность делу и высокий профессионализм, весомый вклад в обеспечение экономической устойчивости региона. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев