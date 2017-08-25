Лучшую свердловскую продукцию предложили помечать знаком «Уральское качество»

Евгений Куйвашев и Елена Артюх на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Фото: департамент информполитики

Евгений Куйвашев поручил областному правительству проработать возможность реализации проекта «Урал — территория качества».

Проект позволит участвовать в государственных и муниципальных закупках только тем производителям и поставщикам продукции, которые пройдут добровольную сертификацию своих товаров и получат знак «Уральское качество». Такую идею выдвинула руководитель Ассоциации сельхозпроизводителей и потребителей при Уральской торгово-промышленной палате (УТПП) Наталья Филиппович на встрече главы региона с представителями малого и среднего бизнеса.

В мероприятии приняли участие около 70 малых и средних предпринимателей региона.

Открывая встречу, глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил собравшимся, что работа по улучшению инвестиционного климата в регионе и поддержке предпринимательской инициативы является приоритетной для органов власти.

— Индикаторами эффективности этой работы служат материалы Агентства стратегических инициатив и опросы предпринимательских сообществ, — отметил Евгений Куйвашев.

Руководитель ассоциации сельхозпроизводителей и потребителей при УТПП Наталья Филиппович рассказала главе региона об итогах работы по мониторингу качества продукции, закупаемой для социальных учреждений в одном из муниципалитетов области. По её словам, под видом местной продукции в больницы, школы и детские сады поступает фальсифицированное продовольствие, в том числе некачественное молоко и масло.

Предпринимательница предложила механизм, который позволит отсекать недобросовестных предпринимателей, желающих поучаствовать в тендерах.

— Мы изучили опыт других регионов, и на основе этого разработали проект, который предлагаем назвать «Урал — территория качества». Всем добросовестным производителям и поставщикам продукции предлагается проходить добровольную сертификацию своих товаров и получить знак «Уральское качество», чтобы только обладатели такого знака могли участвовать в тендерах, — пояснила Наталья Филиппович.

Евгений Куйвашев дал поручение областному правительству проработать возможность реализации проекта.

Кстати В соседней Курганской области уже введён аналогичный знак «Зауральское качество». Знак наносится на упаковку пищевой продукции и удостоверяет, что продукты изготовлены в Зауралье из продовольственного сырья, произведённого в Курганской области, и соответствует всем требованиям к качеству и безопасности. Срок действия разрешения — до двух лет.