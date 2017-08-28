«Биткоин на кухне». Как добыть криптовалюту в домашних условиях

Одна такая стойка с техникой стоит ориентировочно 350 тысяч рублей в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

В последние несколько месяцев в России возник ажиотаж вокруг криптовалют — его эксперты связывают с недавним ростом курса самой известной цифровой валюты — биткоина. Федеральные СМИ со ссылкой на продавцов магазинов сообщают о дефиците видеокарт, которые раскупают «добытчики» криптовалют. Один из таких «добытчиков» живёт в Екатеринбурге и майнит (создаёт) криптовалюту в домашних условиях. Мы попросили Дмитрия (фамилия не указывается по просьбе героя) рассказать, что для этого нужно и с какими сложностями может столкнуться начинающий «майнер».

— Почему ты решил заняться «добычей» криптовалют?

— Мой брат — программист и администрирует сервер одного из крупных провайдеров в Екатеринбурге. Из «любви к искусству» около восьми лет назад он «намайнил» 36 биткоинов. Тогда они стоили копейки и никому особо не были нужны. Он сделал это ради своего интереса — для изучения технологии. На сегодняшний день эти 36 биткоинов потеряны при переустановке системы, при курсе в 5000 долларов за биткоин этой суммы хватило бы на несколько хороших новых квартир. Ещё меня интересовали компьютерные игры, но геймер из меня не получился. Сейчас это сродни какой-то компьютерной игре, но только экономической, в реальном времени. Сразу оговорюсь, что майнинг не является сегодня моим основным средством дохода. Это просто хобби, которое окупает себя и даёт мне возможность частично изучать технологии блокчейна. У меня не промышленный майнинг.

— В крупных масштабах — это рискованное вложение?

— Да. Пока нет никаких правовых норм, касающихся законодательной и налоговой базы. Есть люди, которые вкладывают в майнинг миллионы, но так рисковать не стоит ни своими, ни кредитными деньгами.

— Ты майнишь биткоин?

— Нет, другую криптовалюту — Zcash. Биткоин майнится на процессорах, а Zcash — на видеокартах, есть принципиальное различие процесса в алгоритмах. С видеокартами работать проще, чем с процессами: на стойке стоят 4 топовые видеокарты стоимостью на рынке под 90 тысяч рублей, и они ещё долгое время будут актуальны даже в обычной жизни. В настоящее время существует около 4000 видов криптовалют. Они ежедневно выпускаются и пропадают. Фундаментальных факторов в криптовалютах нет.

— К чему должен быть готов человек, который хочет заняться майнингом?

— Оборудование стоит очень дорого — лучше проконсультироваться со знающими людьми и часть покупок оформить через Интернет. На то, чтобы затраты окупились, уйдёт около года. Но если валюта завтра упадёт — у меня останется 4 мощных компьютера, которым можно найти применение. Прилично вырастут траты на электроэнергию. У меня счета выросли на 2,5 тысячи рублей в месяц. И эти расходы нельзя минимизировать, потому что если уменьшается производительность оборудования и энергопотребление, исчезает экономический смысл покупки оборудования. Это будет всё равно, как если бы ты купил гоночный автомобиль, а ездил бы со скоростью 60 километров в час.

— Что ты думаешь о будущем криптовалют?

— Я не верю, что майнинг будет существовать долго. Рано или поздно перейдёт на уровень, который не смогут позволить себе домашние хозяйства. Сейчас вокруг индустрии криптовалют много агрессивной рекламы. Биткоин сегодня стал инструментом спекуляций, который позиционируется как платёжная система, но платёжной системой не является. У него слишком высокая волатильность, что делает невозможными расчёты в биткоине. Ситуация с ростом цены напоминает пузырь, который рано или поздно лопнет. Он уступит место другому или изживёт себя. Преимуществом биткоина сегодня является децентрализация. Однако сегодня многие эксперты акцентируют внимание, что основные мощности майнинга биткоина находятся в Китае, как и основные держатели капиталов. Они сегодня двигают этот рынок туда, куда им выгодно, так, как они считают нужным это делать.

Что касается других валют, сказать однозначно сложно. С биткоинами будет как с тюльпанами — они могут стоить бешеных денег, но это всего лишь цветы. Через десять лет криптовалюты будут использоваться по назначению, и их ценность в том виде, в котором она существует сейчас, уйдёт. Думаю, что в ближайшие несколько лет в России надо будет создавать свою национальную криптовалюту и систему, которая будет регулировать её оборот. Хотя, как показывает практика, пока какой-то проект встанет на свои рельсы, все переиначится и изменится несколько раз.

Как ты производишь селекцию и выбираешь чем заниматься?

В настоящее время существует около 4000 видов криптовалют. Они ежедневно выпускаются и пропадают. Фундаментальных факторов в криптовалютах нет. Если смотреть с позиции исключительно спекуляции, надо смотреть на капитализацию монеты и на то оборудование, которое выдает больше мощности. Моя ферма настроена сейчас на производство Zcash, если говорить про Эффириум или Форки Эффириума, то там производительность меньше. В плане доходности будет менее выгодно. Очень много информации можно почерпнуть в интернете.

Словарь Криптовалюта — квазиденьги, учёт которых децентрализован. В зависимости от страны рассматриваются законодательством как платёжное средство или специфичный товар. Биткоин — вид криптовалюты. Майнинг — процесс создания криптовалюты. Волатильность — показатель, характеризующий частоту изменения цены. Часто зависит от политической и экономической ситуации (выборы, обнародование экономических показателей и пр.) или спроса и предложения — если предложение превышает спрос, цены падают, и наоборот. Блокчейн — выстроенная по правилам, непрерывная и последовательная цепочка блоков данных, в которых содержится информация. Комментарий Евгений ВОРОНЧИХИН, управляющий активами: — Только ленивый не говорит о биткоинах. Этот ажиотаж вокруг криптовалют и технологии блокчейна сегодня ничем не отличается от бума доткомов 2000-х годов или МММ. Когда акция растёт исключительно на ожиданиях светлого будущего и на ожиданиях сверхприбыли, что она может расти на сотни и тысячи процентов за несколько лет, не имея вообще никакой чистой прибыли в перспективах, скажем, ближайших 5 лет. Если внимательно рассмотреть подобные пузыри в прошлом, то стоит отметить, что цены на эти активы в конечном итоге всегда падали на 90–97% от их пика. Рыночные пузыри всегда заканчиваются крахом и прозрением для инвесторов, ищущих быстрой лёгкой наживы. Безусловно, сама технология блокчейн и дальше будет развиваться в ближайшие 10 лет, но значимость её сильно переоценивается людьми. Валюта с волатильностью по 30% в день никогда не сможет стать резервной валютой, когда её курс абсолютно непрогнозируем на месяц, и уж тем более невозможно заключение долгосрочных контрактов в биткоинах. В тему Под эгидой Центробанка России принято решение создать консорциум по изучению и возможному внедрению технологии блокчейн в сферу финансовых услуг. Намерение участвовать в объединении подтвердили группа QIWI, Accenture, Бинбанк, МДМ-банк, банк «Открытие» и Тинькофф-банк. Международные банки — Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse и Barclays, также объединились в консорциум R3 для изучения технологии блокчейна. К концу декабря 2015 года консорциум насчитывал около 20 крупнейших банков мира. Мнение Владимир Фролов, руководитель Copernicus Golg: — Думаю сегодня финансовый мир больше интересует блокчейн, чём криптовалюты. Технология блокчейна многое дает миру финансов. Скажем, если у банка есть филиал во Владивостоке и там уже 16 мая, то он не может провести платёж в Калининград, если там ещё 15 мая. Блокчейн же не оперирует понятием время, а лишь последовательностью транзакций, поэтому у него не может быть коллизии с платежом в прошлый день. По этой причине платёжные системы на блокчейне могут работать круглосуточно и без привязки ко времени.