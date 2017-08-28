Капремонт: подъём после провала

Фондом капремонта Свердловской области подведены промежуточные итоги года. Фото: Павел Ворожцов

Лето подходит к концу, и, несмотря на то, что капитальные ремонты домов на Среднем Урале выполняют круглый год, некоторые работы нужно закончить до холодов. Гендиректор Фонда кап-ремонта Свердловской области Станислав Суханов рассказал «ОГ» о промежуточных итогах этого года, а также дал рекомендации жителям, чьи дома будут ремонтировать в 2018 году, о том, как вести себя с подрядчиками.

— На сегодня в программе капремонта 2447 домов по всей области. 596 — это дома, переходящие с 2015–2016 годов. Большинство из них — в Екатеринбурге, поэтому наша задача подтянуть именно его. Для подрядчиков есть установка: переход объектов на следующий год — только в исключительных случаях.

На 24 августа строительно-монтажные мероприятия полностью завершены в 1137 домах, в том числе в 333 домах Екатеринбурга. Физическая готовность остальных объектов в среднем по области составляет порядка 77 процентов.

После 15 сентября жители будут задавать вопрос, когда включат тепло, поэтому на готовность системы теплоснабжения мы смотрим в первую очередь. К настоящему моменту полностью отремонтированы системы отопления в 644 домах из 1186. Общая техническая готовность оставшихся коммуникаций составляет 79 процентов, — рассказал Станислав Суханов.

Станислав Суханов призвал свердловчан, которые ждут капремонта в следующем году, уже сейчас провести общие собрания и определиться, согласны ли они с объёмом запланированных работ. Фото: Павел Ворожцов

— Изменилась ли ситуация по сравнению с 2015 — 2016 годами?

— 2015 год вообще был провальный. Во-первых, поздно провели торги и поздно вышли на объекты. Некоторые виды работ приходилось откладывать, а дома дообследовать. Управляющие компании затягивали передачу дома на капремонт, а жители игнорировали подрядчиков. В 2015 году вообще была сложная ситуация по всей России — тогда многие считали, что мы не будем этим заниматься. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Собираемость платы за кап-ремонт по 2015 году была 70 с небольшим процентов, по 2016 году — 84, сейчас мы вышли на 87,35 процента. Люди начинают платить, а значит, и верить.

— С какими основными проблемами вы сталкиваетесь?

— Во-первых, не все дома надо включать в программу, некоторые целесообразно расселять. Во-вторых, не всегда качественно подготовлена проектно-сметная документация. Бывает, что какие-то виды работ надо включать, а они не были указаны: бесполезно делать фасад, если крыша течёт, а её ремонт не запланирован. Нам в этом случае приходится объявлять тендеры на недостающие виды работ, что сдерживает начало их выполнения. В-третьих, не всегда управляющие компании заинтересованы в том, чтобы передать дом подрядчику — нет понимания, что мы делаем общее дело, или есть какой-то материальный интерес. В-четвёртых, к работам подрядчиков не пускают жильцы. Чтобы оформить этот отказ законно, необходимо решение двух третей собственников на общем собрании. Но часто решения нет. В этом случае мы вынуждены идти в суд — это полгода как минимум.

— Люди боятся капремонта?

— Если люди получают негативный опыт, то с ними очень тяжело, но в целом отношение к капремонту меняется. Почему нам тяжело подтягивать 2015 и 2016 годы? Мы меняем подрядные организации, приводим нормальные, а люди уже не верят, потому что они уже с прошлыми подрядчиками пережили много бед. Но мы просим поверить нам… Подрядные организации, которые плохо зарекомендовали себя в 2015 и 2016 годах, уже не участвуют в конкурсах. С 1 июля 2016 года мы составляем чёрный список новых недобросовестных подрядчиков. Пока в нём только две компании.

— Какие гарантии даются собственникам?

— У подрядчика в течение пяти лет после сдачи дома есть гарантийные обязательства на выполненные работы. Если недостатки проявились в процессе эксплуатации дома, то подрядчик обязан устранить замечания. Если обязательства не выполняются, то у нас есть гарантийный фонд — три процента от стоимости строительно-монтажных работ компания замораживает на счетах фонда капремонта на протяжении гарантийного срока. При необходимости мы можем использовать эту сумму и найти другую подрядную организацию. У фонда таких денег накапливается около 200 млн рублей. В интересах всех участников, чтобы подрядчик исправлял замечания самостоятельно.

— Уже вскрываются какие-то недостатки?

— Да, от этого никуда не денешься. В основном течёт крыша. Летом может быть не видно, но прошла зима — и началось.

— Могут ли жители как-то повлиять на ход капремонта?

— Без поддержки жителей невозможно нормально провести капремонт. Люди должны быть активные и адекватные. В Екатеринбурге от Фонда работы контролирует всего шесть человек, в каждом управленческом округе в наших подразделениях за работами имеют возможность следить 3–4 человека. Поэтому очень важно, чтобы старший по дому или председатель вели диалог с подрядчиками. Например, в доме по Вайнера, 66 в Екатеринбурге старшей не понравились сварщики: показалось, что от них пахнет алкоголем. Она пожаловалась подрядчикам — поставили других. Также нужно, чтобы старший по дому нашёл контакт со всеми жителями, чтобы подрядная организация могла зайти в дом. Наконец, по окончании работ в акте приёмки от жильцов подписи должны поставить два человека: старший по дому или председатель и любой собственник.

— Иногда жители жалуются, что в доме отремонтировали совсем не то, что было нужно, как быть с этим?

— 64 тысячи собственников уже получили уведомления о том, что их дом включён в программу капремонта. Такие письма мы высылаем каждый год. В них мы прописываем виды работ, которые будут выполнены — нам их указала управляющая компания и органы местного самоуправления. Поэтому, уважаемые жители, если вас что-то не устраивает, не будьте молчунами! Общим собранием примите решение: исключить или добавить работы, чтобы до того, как мы проведём тендеры, у нас было время что-то исправить в проектной документации в рамках заложенной суммы. Договориться нужно двумя третями голосов.

— Как вы поступите с долгами за капремонт со стороны населения?

— В этом году задача — взыскать с жителей 780 млн рублей. На претензионно-исковую работу из областного бюджета выделено 50 млн рублей. Пока мы целенаправленно работаем с теми, у кого задолженность выше 10 тысяч рублей, но закон позволяет обращаться в суд, если долг копится больше трёх месяцев.

Личный опыт Ольга Мамаева, Екатеринбург, Вайнера, 66: — Когда начался капремонт, конечно, дома у нас всё раскурочили. Наш дом 1939 года, и трубы были вмонтированы в стены, их пришлось ломать. Были и пыль, и грязь. Потом бригады всё заделали, убрали все щербины, прогрунтовали, покрасили. Клеить обои и класть плитку придётся самим. До начала капремонта подрядчик собирал нас, рассказывал, что будет. Плюс мы попросили сделать нам информационный стенд, где прописаны все ремонты: крыша, утепление, отопление, фасад, отмостка, электрика, тепло, холодная и горячая вода, канализация. Всё обсуждалось с активной группой жильцов, вносились изменения, например, попросили, чтобы окна в подъездах выглядели по-другому. Нам пошли навстречу. Очень рады, что очередь быстро дошла до нашего дома. Кстати По информации Свердловского областного суда, житель Асбеста взыскал с Фонда кап-ремонта Свердловской области около 280 тысяч рублей за то, что его квартира трижды была затоплена во время проведения работ.