Экономика 30 августа 2017, 19:57

На 100+ Forum Russia дома напечатают на 3D-принтере

Началась регистрация участников на крупнейшую на Урале выставку достижений и инноваций в строительстве. Она пройдёт в рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia с 4 по 6 октября в третьем павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Участниками выставки станут более ста компаний из России и зарубежья. На глазах посетителей построят мобильный одноэтажный дом, а девелопер из Екатеринбурга компания «Премьер» впервые презентует макет многофункционального спортивного комплекса «РМК-арена», который будет построен в Челябинске.

На выставке также будет представлена разработка уральского предприятия по строительству домов на 3D-принтере. Опыт такого строительства уже есть в Китае, экспериментальные объекты также печатались в Свердловской области и в Москве.

Кроме того, посетители выставки увидят макет легендарного памятника конструктивизма — экспериментальную двухъярусную квартиру-ячейку, построенную в Екатеринбурге в 30-е годы по проекту архитектора Моисея Гинзбурга.

  • Опубликовано в №160 от 31.08.2017
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Областная газета Свердловской области

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