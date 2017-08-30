Центробанк помог «Открытию»

Процесс финоздоровления, как сообщает ЦБ, с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора можно условно разделить на два этапа, реализация которых займет от 6 до 8 месяцев. Фото: Алексей Кунилов

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка «Открытие». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках этих мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать ему финансовую поддержку, гарантируя непрерывность его деятельности.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

Финансовые организации, входящие в группу банка, в том числе страховая Компания «Росгосстрах», Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», АО «НПФ Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в обычном режиме.

КСТАТИ

Банк создан 15 декабря 1992 года. Банк является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает 8-е место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.