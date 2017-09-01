Молодые жители Берёзовского продвигают бренд «Родина золота»

Глава Берёзовского Евгений Писцов тоже купил футболку с брендом «Родины золота». Фото: Эдуард Алексеев

Инициативные студенты из Берёзовского задались целью создать узнаваемый бренд своего города. «Родина золота» — так называется их проект, который уже успел стать известным в кругу горожан. Ребята выпустили наклейки и футболки с этим логотипом, одну из которых теперь носит мэр Евгений Писцов.

Как рассказывает идейный вдохновитель «Родины золота» студент УГГУ Эдуард Алексеев, ему хотелось привлечь внимание березовчан к тому, в каком городе они живут. Вскоре к Алексееву присоединился его приятель Анатолий Черепанов. Первыми на инициативу студентов откликнулась молодёжь в соцсетях — стали покупать их брендированную продукцию. В отличие от футболок «Родина золота», которые обходились горожанам в полторы тысячи, наклейку можно было приобрести всего за 50 рублей — она-то и стала самой популярной. В общей сложности уже разошлось 350 наклеек, сейчас они красуются на дверях кофеен и магазинов.

Постепенно в городе стали говорить, что у Берёзовского появился бренд. Брендирование городов для России — явление новое, поэтому успешных примеров пока не так много. Среди березовчан тоже нашлись обвинившие ребят в том, что они попросту хотят заработать, а футболки слишком дорогие.

Тем не менее на встрече с администрацией, которая состоялась ещё в мае, мэр города Евгений Писцов и заместитель главы по инвестициям и развитию Сергей Ильиных отреагировали на инициативу ребят позитивно. Писцов даже купил футболку. Как признаётся Эдуард Алексеев, эта встреча дала понимание того, что именно требуется от брендирования. На данный момент ребята направили в администрацию эскизы и примерный план дальнейших действий. Активисты уверяют, что бренд будут развивать и без действенной поддержки администрации, правда, в том случае проект уже будет коммерческим.

Молодые люди признаются, что тот логотип, который существует на данный момент, для бренда города не подходит — он слишком «мультяшный». Новый же логотип должен быть серьёзнее и отражать современный город. В первую очередь активисты хотят сделать акцент на огромных площадях застройки города и его привлекательности для инвесторов.

Кстати «Родина золота» — это не первая попытка создания бренда Берёзовского. Появившаяся однажды «Земля свободы» (Terra libera) в городе не прижилась, и наклейки с логотипом так и остались лишь наклейками. Пока нынешний проект стоит на мёртвой точке, его создатели занялись волонтёрством. Сейчас в их инициативную группу входит около 70 человек — в основном это школьники и студенты от 14 до 19 лет.