Россель побывал на заводе юности

На встрече Владимир Радаев (справа) напомнил, что их профсоюз отмечает 80-летие. Россель заметил, что они ровесники. Фото: Галина Соколова

Сегодня весь день член Совета Федерации Эдуард Россель провёл в Нижнем Тагиле. Он побывал на металлургическом комбинате, который строил четверть века, побеседовал с тагильскими машиностроителями о предстоящем Дне танкиста и обсудил с главой города Сергеем Носовым пусковые объекты.

Профсоюзный вторник на НТМК — это встреча председателя профкома комбината Владимира Радаева с руководителями цеховых первичек. Их на комбинате 61. Здесь идёт обсуждение широкого круга вопросов — от бытовых до политических. Вчера гостем профсоюзного вторника стал Эдуард Россель. Впрочем, чужим на комбинате Эдуарда Эргартовича никогда не считали. Сложно найти цех, в строительстве или перевооружении которого он бы не участвовал. Конверторы, станы, коксовые батареи — во все эти объекты были вложены силы и знания молодого инженера Росселя.

На встрече говорили о настоящем и будущем нашего региона. Сенатор заявил, что задача «Пятилетки развития» Евгения Куйвашева по выведению области в тройку сильнейших регионов страны — тяжёлая, но выполнимая. Средний Урал сегодня находится на четвёртом месте по объёмам производства, обеспечивает 6,6 процента роста экономики.

Металлургов волновало, как скажутся на благополучии Свердловской области и России в целом санкции Запада.

— Наша страна уникальна по своему потенциалу. У нас сосредоточено 60 процентов полезных ископаемых. Мы должны развивать внутренний рынок: кормить, одевать, лечить и защищать себя сами, — считает Россель. — Когда-то в нашу область практически все продукты ввозились, я даже вынужден был вводить карточки. Сегодня у нас сильный птицепром, растёт производство свинины. Молока пока не хватает, но фермы открываются каждый год.

Представителей молодёжной организации комбината интересовали проблемы сокращения бюджетных мест в тагильских вузах, трудности открытия бизнеса, а женщин — развитие государственной медицины и возвращение медиков в детские сады.

Эдуард Россель побывал и на главных стройках города — школьном стадионе и в цирке. Затем он обсудил с Сергеем Носовым планы по развитию Нижнего Тагила, передав ему собранные на встречах с заводчанами наказы.