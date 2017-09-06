Евгений Куйвашев и свердловские промышленники договорились о совместной реализации «Пятилетки развития»

Дмитрий Пумпянский. Фото: департамент информполитики

Сюжет Пятилетка развития

Самые полезные и интересные предложения уральцев в проект народной программы «Пятилетка развития».

Сегодня на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) члены президиума совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), представители правительства области и врио губернатора Евгений Куйвашев обсудили экономическое развитие региона. Свердловские промышленники внесли свои предложения по развитию экономики на ближайшие годы и заявили, что поддерживают кандидатуру Евгения Куйвашева на выборах губернатора.

По сути, встреча подвела черту под разработкой совместного плана работы на ближайшие годы. Стороны наметили основные векторы развития промышленности. Среди ключевых проектов — развитие гражданского авиастроения, инновационной металлургии, ядерной медицины, станкостроения, развитие технопарка высоких технологий «Университетский». Руководители крупных, средних и малых предприятий, входящих в состав СОСПП, не раз выходили на главу региона со своими инициативами, они также подготовили свой пакет предложений в «Пятилетку развития».

— Почти 60 процентов «Пятилетки развития» посвящено новому качеству жизни уральцев и тому, что нужно для этого сделать. В своём роде это уникальная программа, — сказал президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

В ходе минувшего обсуждения члены союза обозначили вопросы, которые требуют решения в первую очередь*. В целом предложения свердловских промышленников и предпринимателей касались развития малых и средних предприятий, благоустройства уральских городов, решения проблем в сфере здравоохранения.

— На ближайшие пять лет наша основная цель — качественное изменение структуры промышленности в области. Необходимо перевести ключевые отрасли на инновационный путь развития, существенно увеличить производительность труда и повысить заработную плату работников промышленных отраслей, — отметил Евгений Куйвашев.

В ходе обсуждения члены СОСПП в очередной раз озвучили наболевший вопрос о сохранении в регионе льгот по налогу на движимое имущество, который поднимался ещё на годовой конференции союза. Напомним, с 1 января 2015 года по настоящее время Налоговым кодексом РФ предприятия и организации освобождены от уплаты налога на движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учёт в качестве основных средств. С 1 января 2018 года такая льгота будет предоставляться только в том случае, если соответствующие изменения будут внесены в региональное законодательство.

В настоящий момент идёт работа над законопроектом, который, как ожидается, будет вынесен на обсуждение депутатов Законодательного собрания области на осенней сессии. Со стороны свердловских промышленников прозвучало предложение преду-смотреть льготы по налогу на имущество организаций с нулевой ставкой на 3 года для всех категорий налогоплательщиков. Евгений Куйвашев отметил важность продления такой льготы, но подчеркнул, что условием её предоставления должны стать рост заработной платы и развитие производства. Ранее в министерстве финансов отметили, что льгота на 2018 год будет пролонгирована в отношении движимого имущества организаций, поставленного на баланс после 1 января 2013 года. Базой для расчёта оценки налоговых и неналоговых доходов станут фактические доходы, поступившие за истекший период 2017 года либо начисленные за 2016 год.

* ЧТО СОСПП ПРЕДЛОЖИЛ ВЛАСТИ? Предусмотреть в бюджете на 2018 год предоставление субсидий промышленным предприятиям региона на возмещение затрат на реализацию инвестпроектов, а также на модернизацию и техперевооружение производственных мощностей. Кроме того, необходимо запланировать предоставление субсидий «Фонду технологического развития промышленности Свердловской области» на предоставление финансовой поддержки предприятиям в размере до 200 млн рублей;

Разработать комплексную программу внедрения цифровых технологий в реальном секторе экономики и управления региона — этим совместно с профсообществом может заняться вновь формируемая структура — Департамент информатизации и связи области;

Рассмотреть возможность выделения на конкурсной основе грантов муниципалитетам на лучшие проекты для стратегического развития и роста объёмов производства. Это, по мнению свердловских промышленников, положительно скажется и на инвестпривлекательности в средних и малых городах;

Включить в задачи стратегии развития малого и среднего бизнеса продвижение предпринимательской инициативы среди глав муниципалитетов и популяризацию предпринимательства среди населения;

Провести конкурсный отбор экономических школ региона для выбора экспертов, которые займутся созданием Стратегии развития промышленности региона с учётом поступивших предложений и замечаний промышленников. Кстати На заседании Евгений Куйвашев заявил, что в следующем году на базе парка высоких технологий «Университетский» начнётся строительство образовательного центра для талантливой молодёжи «Золотое сечение». Пилотная смена центра прошла в августе, однако постоянного места прописки у «Золотого сечения» пока не было. — Это будет подобие образовательного центра «Сириус». У нас с Виктором Анатольевичем Кокшаровым (ректором УрФУ) есть планы по реализации совместных образовательных программ и привлечению в центр талантливых ребят со всей Свердловской области, — заявил Евгений Куйвашев.