Экономика 6 сентября 2017, 21:36

В Екатеринбурге в 18-й раз открылся агропромышленный форум

На выставке представлены как выращенные на Урале свежие фрукты и овощи, так и продукция перерабатывающей промышленности. Фото: Алексей Кунилов

На выставке представлены как выращенные на Урале свежие фрукты и овощи, так и продукция перерабатывающей промышленности. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет

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Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.



Агропромышленный форум, выставка гостеприимства, сервиса и продуктов питания HIFE Russia, кулинарный салон «ЕврАзия» начали работу в Екатеринбурге, на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Как пояснил первый вице-губернатор Алексей Орлов, выставка призвана продемонстрировать богатые возможности и перспективы сельскохозяйственной отрасли. Участникам предлагается представить свою продукцию, обменяться опытом, узнать о последних тенденциях развития продовольственного рынка, технологиях ведения хозяйства и переработки продукции, взять на вооружение передовой опыт коллег, наладить контакты с потенциальными инвесторами и заключить выгодные контракты. Для посетителей же выставки это возможность продегустировать уральскую продукцию.

Алексей Орлов на агрофоруме, дегустация

Хозяева стендов провели для первого вице-губернатора Алексея Орлова и главы МинАПК Дмитрия Дегтярёва презентации своих предприятий. Кое-где - с дегустацией продукции. Фото: Алексей Кунилов

— По производству продукции сельского хозяйства область входит в 25 лучших регионов России, — заявил Алексей Орлов на открытии выставки. — В Уральском федеральном округе Свердловская область на первом месте по производству молока и продуктивности коров, на втором — по производству мяса скота и птицы и куриных яиц. По валовому производству молока в сельскохозяйственных организациях область входит в десятку лидеров среди субъектов РФ.

Многие стенды в преддверии ЧМ-2018 оформили в «футбольном» стиле. С футбольной тематикой были связаны даже булочки и торты.

Торт с футбольной тематикой на агрофоруме в Екатеринбурге

Торт с футбольной тематикой на агрофоруме в Екатеринбурге

Фото: Алексей Кунилов

В программе форума - кулинарные конкурсы и мастер-классы от шеф-поваров.

Чтобы удивить гостей на дегустации, поварятам надо крепко постараться

Фото: Алексей Кунилов

Как выяснилось, «живые символы» свинокомплекса «Уральский» в свободную минутку не прочь  сыграть в настольный футбол.

Агрофорум в Екатеринбурге, представители свинокопмлекса Уральский

Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №165 от 7.09.2017 
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