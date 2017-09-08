Что стало с банками за пять лет?

Взрывоопасная ситуация с отзывом лицензий двум крупным уральским банкам не грозит, полагают эксперты. Фото: Алексей Кунилов

За последние пять лет банковский ландшафт региона претерпел колоссальные изменения. В 2012–2017 годах основной причиной отзыва лицензий у банков было их участие в сомнительных финансовых операциях, неграмотное управление рисками. Что случилось за эти годы и и как чувствует себя банковский сектор сегодня — в материале «ОГ».

Первый гром грянул в июне 2013 года, когда председатель правления Уралприватбанка Юрий Денисов уволился без предупреждения. Банк парализовало, поскольку другого лица, наделённого правом подписи, в тот момент не было, «по техническим причинам» операции были приостановлены. Это вызвало панику у населения, люди выстраивались в очереди. Ситуацию вынужден был спасать бывший владелец — Николай Лантух, который выкупил банк обратно и перепродал его группе Бинбанк.

Банк24.ру, один из любимых банков горожан, пополнил список в 2014 году. Банковский сектор не только области, но и страны, потерял одного из самых ярких игроков. Как заявляли тогда в самом банке, «это наказание за грехи прошлого. Мы признаём свои ошибки и вину. Нам очень жаль, что не смогли доказать регулятору глубину и скорость своего исправления. Мы очень старались и многое исправили, тем не менее регулятор принял решение отозвать лицензию». Банк24.ру был, наверное, первым и единственным в России, в ходе ликвидации которого не пострадал ни один из клиентов. Все клиенты — и юридические, и физические лица, в том числе те, кто имел депозиты свыше гарантий АСВ, получили деньги в полном объёме.

Следом за ним лицензии лишился Плато-Банк. Надзорное ведомство посчитало, что у него недостаточный размер капитала, и отозвало лицензию.

Остатки Уральского банковского сектора так или иначе перешли под контроль федеральных банковских групп. Крупных, занимающих уверенные позиции в топ-50 кредитных организаций России по ключевым финансовым показателям и по-настоящему местных игроков, в Свердловской области осталось всего два — Уральский банк реконструкциии развития и СКБ-Банк. Ведущим из них на сегодня является УБРиР. Это один из сильнейших ритейловых банков в своём регионе: различными услугами кредитного учреждения пользуются свыше 1 миллиона физических лиц. При этом уровень просроченной банку задолженности чрезвычайно низок. Основной объём клиентов-юридических лиц, которым банк ссужает деньги, — это торговля, металлургия и торговля металлами и производство. В 2016 году прибыль банка составила около 1,6 миллиарда рублей. Несмотря на жёсткую конкуренцию со стороны федеральных игроков, пятилетку банк прошёл в очень хорошем темпе — за 5 лет активы выросли на 206,51 процента и на 1 августа 2017 года составили 410 млрд рублей.

Следом за ним идёт СКБ-Банк, второй по размеру активов в Свердловской области. В 2001 году новыми акционерами СКБ-Банка, осуществившими значительные финансовые вливания, стали металлургические компании группы «Синара». В июле 2013 года «Синара» выкупила пакет ЕБРР и сегодня контролирует 93,74 процента акций СКБ. По итогам 2016 года активы кредитного учреждения показали сокращение на 3,3 миллиарда рублей, или 2,4 процента, составив на 1 января 2017 года 134,9 миллиарда рублей. Основной причиной снижения активов стал отток средств юридических лиц (– 6,9 миллиарда рублей).

В планах реформ Центрального Банка, озвученных не так давно Эльвирой Набиуллиной, предусмотрено разделение банковского сектора на три категории: системно значимые, банки федерального значения и региональные. Уровень требований к банкам должен соответствовать набору совершаемых банковских операций и объёму рисков, которые банк берёт на себя.

Тем не менее предполагаем, что УБРиРу и СКБ-банку эти реформы не страшны. Эти банки являются системно значимыми не только для Уральского региона, но и для страны, поэтому турбулентность им не грозит.

Кстати В этом году в Госдуму внесён законопроект, предполагающий переход на новую трёхуровневую структуру банковской системы. К региональным банкам с базовой лицензией будут применяться минимальные требования по капиталу - от 300 млн рублей. А чтобы получить универсальную лицензию, банк должен к 1 января 2018 года иметь не менее 1 млрд рублей капитала. Банк России рассчитывает внедрить новую структуру с 1 января 2018 года. 8 сентября — День финансиста Уважаемые работники и ветераны финансовой отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! День финансиста объединяет управленцев, представителей кредитной, пенсионной и налоговой сферы, инвестфондов и профильных ассоциаций, учёных, преподавателей и экспертов. Сегодня же исполняется 215 лет Министерству финансов России, учреждённому ещё императором Александром I. История свидетельствует, что эффективно распоряжаться государственной казной способны лишь сильные и незаурядные личности. И чем сложнее эпоха, тем больше ответственности ложится на их плечи. В период экономической нестабильности на первый план выходят вопросы регулирования финансовых потоков, фискальной политики, сбалансированности бюджетов. Радует, что в Свердловской области растут бюджетные поступления. За семь месяцев 2017 года доходы региона увеличились почти на 10 процентов к показателю января-июля прошлого года. Одновременно снизился уровень госдолга. Мы не только выполняем все социальные обязательства, но и закладываем ресурсную основу «Пятилетки развития» — стратегии, которая должна вывести Средний Урал в тройку регионов-лидеров. Важным шагом к улучшению качества жизни является повышение финансовой грамотности населения. Школьники, студенты и пенсионеры нашего региона охвачены специальными обучающими программами. Благодарю тех, кто отмечает сегодня День финансиста, за целеустремлённость и преданность делу. Желаю дальнейших успехов в работе, личного счастья, благополучия, мира и добра. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев