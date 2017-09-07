В Верхней Пышме открыли крупнейшее в России производство сыров с белой плесенью

Фото: пресс-центр «УГМК-Агро»

В Верхней Пышме открыли крупнейшее в России производство сыров с белой плесенью. Поставщиками сырья для нового производства станут собственные фермы, сообщает пресс-центр «УГМК-Агро».

Сыры будут производиться из козьего и коровьего молока (камамбер, бюш де шевр, валансе, кроттен). Технологию производства разрабатывали французские специалисты в соответствии с оригинальными рецептурами и технологическими особенностями.

Сейчас цех перерабатывает 600 кг молока в сутки, однако проектный объём переработки составит 5,2 тонны, из которого будут получать от 500 до 700 кг сыра (в зависимости от сорта).

На официальном открытии цеха побывал глава региона Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

— Я ещё не пробовал сыр такого качества у российских производителей, — заметил Евгений Куйвашев.

Новая продукция скоро поступит в продажу.