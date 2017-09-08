Ведущие PR-специалисты Урала раскроют свои секреты

Впервые в Екатеринбурге состоится конференция «PR и маркетинг в Интернете для крупных и средних предприятий», на которой выступят ведущие эксперты в сфере онлайн-продвижения и связей с общественностью. 21 сентября в Уральском центре развития дизайна соберутся руководители отделов маркетинга и рекламы крупных и средних предприятий Урала.

Как поясняют организаторы конференции, интерес российских компаний к онлайн-коммуникациям растёт, а внимание часто перераспределяется в пользу продвижения в Сети.

Именно поэтому для крупных предприятий Урала, многие из которых работают на федеральном и мировом рынках, важно использовать новейшие инструменты интернет-продвижения, брендинга и PR. Конференция станет возможностью для обмена опытом, нетворкинга и обсуждения актуальных тем.

Конференция пройдёт 21 сентября, с 10:00 до 17:00 в Уральском центре развития дизайна на улице Горького, 4а. Участие в конференции — бесплатное.

Подробную информацию можно найти на сайте www.web2win.ru или уточнить по телефонам: (343) 361–25–50, +7 (922) 181–25–50.