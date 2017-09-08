Гульжана Карагусова: «Мы готовы помочь Екатеринбургу»

По мнению Гульжаны Карагусовой, для получения права на проведение ЭКСПО Екатеринбург мог бы придумать какую-то «фишку» и показать то, чего нет у других. Фото: Андрей Каща

В столице Казахстана городе Астана на этой неделе завершается Всемирная выставка ЭКСПО-2017, в которой принимают участие более ста государств и 22 международные организации. По предварительным данным, на её организацию и проведение было потрачено около 400 с лишним миллиардов тенге (примерно 1,3 миллиарда долларов США). Для Екатеринбурга, который во второй раз борется за право проведения ЭКСПО (сначала за 2020 год, а после проигрыша Дубаю — за ЭКСПО-2025), опыт соседей важен ещё и потому, что Казахстан стал первой страной СНГ, организующей Всемирную выставку. О проблемах, с которыми столкнулась Астана при подготовке к ЭКСПО, корреспонденту «ОГ» рассказала председатель комитета Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) по финансам и бюджету и одна из наиболее влиятельных женщин республики Гульжана КАРАГУСОВА.

— Гульжана Джанпеисовна, с точки зрения внутренней экономики, каким драйвером стало получение Астаной ЭКСПО-2017? Какое финансовое наследие вы ожидаете от ЭКСПО?

— ЭКСПО потянуло за собой не только Астану, но и все те районы и области, которые испытывали очень большие сложности в развитии. Мы смогли комплексно показать инвесторам Казахстан. Что касается Астаны, то город сильно преобразился. Новые дороги, аэропорт, вокзал — всё это наследие ЭКСПО. Мы очень гордимся главным архитектурным символом выставки — павильоном Нур-Алем, выполненным в форме шара, который останется как постоянный выставочный зал. Также у нас есть дерзновенный проект по созданию в Астане международного финансового центра — после ЭКСПО значительное число зданий будет отдано именно под эти цели. То, что было построено под служебное жильё для ЭКСПО, после окончания выставки станет социальным жильём. Для нас ЭКСПО стал большим толчком в сфере развития туризма. С 10 июня, когда была открыта выставка, и по 3 сентября её посетили более 3,5 миллиона человек (в Астане проживают около 900 тысяч человек. — Прим. «ОГ»). Мы смогли показать большому числу гостей разные уголки Казахстана, а для жителей республики, которые не могут побывать в других странах, — весь мир. В общем, потянув за одну ниточку, начали вытягиваться самые разные сферы. Вместе с тем, ЭКСПО — это тяжелейшая работа. Я говорю сейчас как руководитель комитета по финансам и бюджету. До самого последнего момента регулярно ездили на стройку, переживали: успеем или нет? Дай бог сейчас всё закрыть и выдохнуть.

— Какие советы можете дать Екатеринбургу? На что заранее стоит обращать внимание?

— Первоначально мы допустили неправильную трактовку в законодательстве, указав, что не имеем права контролировать подготовку к ЭКСПО. Она оказалась вне сферы Счётного комитета и внутреннего финансового контроля. После расформирования предыдущего оргкомитета в 2013 году появился контроль счётного комитета, парламентский и партийный контроль.

— Что ещё?

— Ещё одна проблема, на которую заранее нужно обратить внимание, — дороги. К сожалению, в Астане дороги не такие широкие, как бы нам хотелось. Хотя деньги на это можно было заложить в самом начале подготовки к ЭКСПО. Дороги — это очень важная составляющая выставки.

— Вы говорите, что дороги не такие широкие, как хотелось бы, но из аэропорта до города и почти по всей Астане шикарные четырёхполосные дороги. Екатеринбург пока о таком даже мечтать не может…

— Несмотря на широкие дороги, в Астане часто случаются пробки. Вот буквально вчера я сорок минут не могла переехать через один перекрёсток. Кроме того, к нам на ЭКСПО приезжает много глав государств. У каждого кортеж, что, как вы понимаете, тоже влияет на движение в городе. Перед нынешними выходными нашей полиции даже пришлось пойти на беспрецедентный шаг — попросить местных жителей уехать на субботу-воскресенье за город или хотя бы не выезжать на личном транспорте на дороги, потому что на закрытие ожидается приезд глав примерно двух десятков стран. Сами понимаете, как непросто будет развести все потоки.

— В России в преддверии крупных мероприятий часто сворачивается финансирование каких-то иных затратных проектов. В Казахстане же в феврале прошла Всемирная зимняя Универсиада. Сейчас — ЭКСПО. Насколько финансово обременительно проводить в один год два таких крупных проекта?

— Действительно, это нелегко. Пришлось привлекать деньги Национального фонда — это наша своеобразная заначка. Кроме того, в 2011 году мы проводили зимнюю Азиаду. После неё в Алмате и Астане осталось очень много свободных зданий. Тот негативный опыт был учтён нашим президентом. Поэтому сейчас заранее было решено: руководитель нашего ЭКСПО должен найти применение всем зданиям, которые останутся после окончания выставки. Понятно, что в любом случае нам не удастся сразу вернуть все средства, вложенные в организацию ЭКСПО. Но для нас очень важно развитие туристической сферы, возможность показать нашу страну, нашу столицу.

— Со зданиями ЭКСПО всё понятно. А что с гостиницами? Не будут пустовать?

— Я уверена, что нет, потому что до ЭКСПО у нас была большая нехватка гостиничных номеров. Уверена, что сейчас как старые, так и новые отели будут востребованы. Разве что могут закрыться какие-то хостелы.

— Увеличилось ли количество рабочих мест?

— Безусловно! Вы знаете, сколько у нас открылось ресторанов?! А знаете, сколько здесь работает людей из России и Украины?! Иногда и нашим гражданам работы нет, потому что здесь уже сидят другие. И я сейчас говорю не только о строительстве. В Астане работают ваши специалисты в сфере рекламы, телекоммуникаций и др.

— Ну и, наверное, самый актуальный на данный момент вопрос для нас. Как получить право на проведение ЭКСПО с учётом того, что Екатеринбург уже выдвигал свою кандидатуру и проиграл?

— Вам нужно придумать какую-то фишку и показать то, чего нет у других. У вас богатейшая история. Интересной может быть идея проведения ЭКСПО сразу в двух частях света — Европе и Азии. Конечно, важна заинтересованность в выставке на самом высоком уровне. Наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев — большой стратег. Ещё в 2009 году, то есть за три года до того, как мы выиграли право на проведение ЭКСПО, у нас в стране был принят закон о поддержке использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, у нас большая программа индустриально-инновационного развития. Основной же темой ЭКСПО-2017 в Астане стала «Энергия будущего». Она отражает озабоченность международного сообщества проблемой энергопотребления, которое оказывает всё большее влияние на планету. Так что всё совпало как надо. Безусловно, у Екатеринбурга огромный потенциал. Это очень интересный город. Надеюсь, до Нового года я смогу посетить столицу Урала — мне лично очень хочется увидеть её. Кроме того, если вам для подготовки к выставке будет нужен наш опыт, то мы готовы поделиться им с вами.

Кстати По данным пресс-службы акимата города Астаны (администрация столицы Казахстана), на стадии подготовки к строительству объектов выставки «Астана ЭКСПО-2017» были реализованы инвестиционные проекты на 244 миллиарда тенге (793 миллионов долларов США). За счёт этих средств удалось создать 5,3 тысячи рабочих мест, а также были привлечены 262 казахских товаропроизводителя и заключено договоров на 36,8 миллиарда тенге (119,6 миллиона долларов США).