Крах черного золота

Возможно, что в скором времени автозаправочные станции в привычном для нас виде исчезнут. Фото: Владимир Мартьянов

Китай планирует отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. «Эти меры будут способствовать глубоким изменениям в окружающей среде и придать импульс развитию автомобильной промышленности Китая», — сказал в своем выступлении Синь Гобин, вице-премьер министерства промышленности и информационных технологий Китая. Корреспондент «ОГ» попытался разобраться, как повлияют эти планы на стоимость нефти и что ждет инфраструктуру, созданную вокруг традиционных ДВС.

Ранее, 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель также сделала заявление о том, что Германия присоединится к действиям Франции, Великобритании, Индии, а также ряду других стран и полностью запретит продажи автомобилей, оснащенных только двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Если Великобритания и Франция уже установили точную дату — 2040 год, то в Германия об этом пока думают.

«Я не могу назвать точный год, но подход правильный, потому что, если мы быстро инвестируем в инфраструктуру и технологии для электромобилей, общее изменение будет структурно возможным» — из заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Согласно данным Международной организации производителей автомобилей, в прошлом году Китай произвел и продал более 28 млн автомобилей. По данным национальных отраслевых компаний, продажи новых автомобилей, оснащенных электродвигателями, превысили 500 000 штук во второй по величине экономике мира в 2016 году. Эта цифра на 50% больше, чем в предыдущем году.

В своем прогнозе о будущем индустрии автомобилестроения футурологи американского исследовательского центра RethinkX предрекли, что к 2030 году нефтяная промышленность столкнется с острым кризисом, вызванным внедрением электромобилей. Этому будут способствовать планы по внедрению и использованию с 2020-м года автомашин с автопилотом 5-го уровня, полностью лишенных руля и прочих органов управления. На их базе взрывным образом начнут развиваться службы роботакси, предлагающие свои услуги по крайне низким ценам, потому что стоимость обслуживания электромобиля намного ниже, чем машины с традиционным двигателем.

RethinkX — независимый аналитический центр, который анализирует и прогнозирует масштабы, скорость технологического изменения, а так же его последствия для общества.

Отказ от водителя значительно снизит стоимость услуг. Это приведет к тому, что соблазняясь низкими ценами, люди начинают массово отказываться от частных автомобилей в пользу сервиса такси, настолько, что к 2023-му году банкротятся многие автодилеры, продающие новые автомобили, следом начнут закрываться автозаправки. Стоимость владения личной машиной постепенно будет все более дорогой и обременительной.

В прогнозе утверждается, что в 2030-м году роботакси займут 97% рынка перевозок и все они будут электрические, так что спрос на бензин упадет катастрофически. При этом, утверждается, что число автомобилей в Америке снизится в 6 раз.

По мнению авторов прогноза, замещение бензина литием будет постепенным, по причине отсутствия в мире мощностей, способных быстро произвести достаточное кобальта и других экзотических металлов для производства батарей. Футурологи утверждают, что коэффициент утилизации роботакси будет в 10 раз выше, чем у обычных машин, так что нужно их будет меньше.

Окончательной смерти нефтяного рынка не будет — грузовой транспорт, самолеты и корабли не исчезнут. Авторы, пробуя оценить баланс спроса и предложения приходят к выводу, что средняя стоимость нефти в 2030 будет равна $25 за баррель.

Кажется, истина в этих смелых предположениях находится где то по середине, сама идея одновременна верна и нет. Однако, к 2030 году цена на нефть вполне может упасть до $25 за баррель, а может быть и еще намного ниже.

И вот почему — как известно, страны, входящие в нефтяной кортель ОПЕК контролируют на сегодня около 2/3 мировых запасов нефти и на их долю приходится примерно 40% всей мировой добычи нефти. Но интересы участников объединения, зачастую, противоположны. К примеру, Саудовская Аравия и другие страны Аравийского полуострова относятся к числу малонаселенных, но имеющих огромные запасы нефти, большие инвестициями из-за рубежа и тесные отношения с крупными нефтедобывающими компаниями. Для других стран —членов ОПЕК, например Нигерии и Венесуэлы, характерны высокая численность населения и нищета. Наиболее бедные страны реализуют дорогостоящие программы экономического развития и имеют огромную задолженность. Они вынуждены добывать и продавать значительные объемы нефти, особенно в том случае, если её цена падает. Это приводит к росту добычи нефти при падении её цены. И хотя страны, входящие в картель, на словах успешно договариваются о квотах на добычу нефти, до сих пор не существует механизмов контроля и регулирования квот, поэтому они часто не соблюдаются.

Сегодня ситуация складывается так, что в мире есть очень много нефти с низкой ценой производства, большой ценностью для потребителя и ограниченным возможностями других стран её поставлять. При этом заменить нефть невозможно.

Реалии позволяют картелю диктовать свои цену на пороге рентабельности добычи сланцевой нефти и ОПЕК не переживает, что в один из дней кто то решит её не покупать. Запасов хватит еще примерно на 100 лет, даже при текущих уровнях добычи. Сырье можно продать в любой момент и получить за это деньги.

Но музыка не может играть вечно и в 2025 году финансовые аналитики попросят Арабских шейхов отвлечься от своих верблюдов, взять бинокль и посмотреть на огромную неоновую вывеску, которая начинает сооружаться в Америке. На ней будет написано только одно слово «ЭЛЕКТРОМОБИЛИ».

Согласно высказыванию в 2015 году Президента компании «Роснефть» Игоря Сечина, — «себестоимость добычи нефти у компании, без логистических затрат и налогов составляет 4 доллара», у компании «Лукойла» — 3,7 долларов за баррель, а по словам заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова, — «Себестоимость добычи российской нефти в среднем составляет около $2 за баррель. Себестоимость добычи трудноизвлекаемых и шельфовых запасов выше — $20».

Именно в этот момент обладатели запасов нефти, стоимость которых исчисляется сегодня триллионами долларов поймут, что рынок будет существовать в неизменном виде только 15–20 лет и надо срочно получить деньги сейчас, какую бы цену за нефть не давали. Потому что к 2040 году их столетние запасы нефти могут оказаться не так востребованы, содержание бассейна для верблюда в пустыне очень накладно, а кроме нефти, делать они ничего не могут.

При этом другие, более умные ребята из нефтяных компаний к примеру British Petroleum, Exxon, Mobil или Chevron поймут, что шейхи могут додуматься до этого в 2025 году и решать действовать на опережение. В этот момент рынок нефти перестанет существовать в том виде, каким мы знаем его сейчас.

Если это случится, нефть станут продавать по стоимости, немного превышающей стоимость добычи. К примеру, сейчас эта цена равняется для Саудовской Аравии в $4 за баррель, для Ирана — $5, для России на действующих месторождениях — $6.

Мнение Владимир Твардовский, управляющий директор компании Финам: — Мое мнение достаточно простое — все конфликты последнего времени так или иначе связаны с энергоносителями, а конкретно с нефтью или газом. Кто бы и что не говорил про нетрадиционные источники электроэнергетики, большая честь генерации электроэнергии все равно приходится на мазут, уголь и газ. Кроме того, спрос на нефть только растет и мы не видели в последние десятилетия тенденций сокращения спроса. Поэтому за будущее нефтяной промышленности я совершенно спокоен. Спрос на нефть никуда не исчезнет. Это не означает, что цены будут расти. Цены при этом могут быть разными, потому что ценообразование на рынке нефти происходит в том числе на рынке биржевых фьючерсов на нефть, где торгуемые объемы кратно превышают объемы торгов физической нефти. То есть рынок нефти очень спекулятивен и контроль над фьючерсными ценами находится в руках больших финансовых компаний. Теперь про использование электромобилей. Это безусловно очень удобно, экологично для больших городских агломераций и даже модно. Доля этих автомобилей в городской среде безусловно будет расти. Но вряд ли они появятся в Сибири, где расстояние между населенными пунктами может достигать 500 километров и уж точно их не будет в районах крайнего севера. Где холод резко снижает работоспособность современных аккумуляторов. Так что я рассматриваю электромобиль лишь как удобный транспорт для внутригородского передвижения с ограниченным радиусом действия и ограниченным применением. Поэтому даже в перспективе электромобили не смогут повлиять на потребление нефти и тем более на нефтяные котировки. Кроме того, они на самом деле менее эффективные в эксплуатации, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания или дизелем. Смотрите, есть в физике и инженерной науке такое понятие как КПД — коэффициент полезного действия. Известен КПД двигателя автомобиля внутреннего сгорания, известен КПД электродвигателя, который выше чем КПД, скажем, дизеля. Но при этом все как-то забывают, что для того чтобы «залить» в аккумулятор электромобиля энергию, ее нужно сначала произвести. Для этого нужно сжечь в ТЭЦ то же самое топливо, превратить его энергию в тепло, нагреть этим теплом пар, разогнать этим паром турбину электрогенератора, передать получившийся ток, выпрямить переменный ток в постоянный и только потом зарядить аккумулятор. На каждом из перечисленных этапов происходят потери энергии и соответственно для получения чистого КПД электродвигателя автомобиля, нужно произвести перемножение всех КПД по всей цепочке. В результате получится число меньше чем просто КПД обычного дизельного двигателя. Сейчас цены на зарядку аккумуляторов электромобилей делают использование этих электромобилей выгоднее чем заливку в бака бензина. Но это временное явление. Власти дотируют электромобили за счет автовладельцев традиционных автомобилей. Как только доля электромобилей превысит 50–60% от общего числа, дотации прекратятся и заправлять электромобиль станет так же дорого, как бензиновый.