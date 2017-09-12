Зачем Екатеринбургу ЭКСПО — отвечает Астана

В столице Казахстана завершилась международная выставка ЭКСПО, благодаря которой город получил обновлённые аэропорт и вокзал, более 20 новых гостиниц, а объёмы продукции малого и среднего бизнеса выросли в полтора раза. Фото: XPO2017ASTANA.COM

В Астане (Казахстан) завершилась Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017, которую за три месяца посетило почти четыре миллиона человек. Учитывая, что Казахстан стал первой страной в СНГ, которая приняла на своей территории столь масштабное мероприятие, выставочную площадку для обмена опытом неоднократно посещали делегации из России. Екатеринбург претендует на проведение всемирной выставки в 2025 году — со 2 мая по 2 ноября. Казахстанские коллеги уверены: победа в борьбе за ЭКСПО даст городу новый толчок к развитию.

Наследие выставки

Заявка на проведение ЭКСПО представляет собой многотомный документ, где прописаны все условия, которые обеспечивает город — транспорт, размещение, инфраструктуру. Пока документ не обнародован, но отдельные его аспекты уже известны жителям Екатеринбурга. В частности, уже прошёл обсуждение проект комплексной застройки Верх-Исетского района Екатеринбурга, где расположится ЭКСПО-городок. По словам вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского, в строительстве будет задействовано порядка 5 млн квадратных метров.

Власти Казахстана подошли к подготовке выставки скромнее. Общая площадь комплекса ЭКСПО — 1,7 млн квадратных метров, почти в три раза меньше, чем планируется построить в Екатеринбурге. Под выставочную зону отведено 250 тысяч квадратных метров (в два с половиной раза больше, чем в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») — здесь размещены экспозиции 115 стран и 22 международных организаций, масштабы которых поражают.

В Астане уверены: Екатеринбург в борьбе за ЭКСПО вооружён всем необходимым. Фото: Елизавета Мурашова

Тем не менее ожидания казахстанской стороны во многом оправдываются. На старте выставки, по прогнозам столичного акимата (мэрии Астаны), ожидался поток в 2 миллиона туристов, которые обеспечат загруженность 230 гостиниц и мест размещения. Фактически число посетителей выставки оказалось в два раза больше, а в городе всерьёз заговорили о нехватке гостиниц, хотя к старту выставки было построено более 20 новых объектов размещения. Также на 55 процентов увеличился объём производимой продукции субъектами малого и среднего бизнеса, а доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте выросла с 47 до 57,4 процента — это самый высокий показатель по стране.

— После окончания выставки решением главы государства здесь появятся Международный финансовый центр и учебный центр, центральный павильон Казахстана останется музеем будущего и энергетики, чтобы гости страны всегда могли посмотреть, какой была выставка в 2017 году, — пояснил «ОГ» генеральный комиссар ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев. — Я знаю, что Екатеринбург претендует на проведение выставки в 2025 году, на презентации мы видели, какие возможности есть у города, сколько гостей он сможет принять. Думаю, что с учётом первого опыта борьбы за выставку, у вас хорошие шансы.

Судьба ЭКСПО-городка тоже решена: часть помещений отдадут под служебное жильё, другую — под общежития для студентов. Как рассказала «ОГ» директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, при подготовке к проведению выставки в Екатеринбурге особое внимание будет уделено тому, чтобы построенные объекты в дальнейшем использовались для привлечения туристов и инвесторов.

Культурный переворот

ЭКСПО дало городу и культурный толчок. Например, в Национальный музей Республики Казахстан, который напоминает екатеринбургский Ельцин Центр, за три месяца привезли 11 выставок, в числе которых — выставка Нью-Йоркского музея Николая Рериха и «Терракотовая армия Цинь Шихуанди» — статуи, которые были захоронены вместе с первым китайским императором династии Цинь.

— Знаю, что ради работ Николая Рериха к нам специально приезжали поклонники его творчества из Москвы и Омска. В этом году количество посетителей в музее выросло в два раза: за полгода пришло больше людей, чем за весь прошлый год, — рассказал «ОГ» методист отдела экскурсионного обслуживания музея Кумар Жунусов.

Пожалуй, главным событием для Астаны стали гастроли миланского оперного театра Ла Скала. Любопытно, что на одно из последних выступлений труппы после встречи с журналистами из Екатеринбурга отправилась театрал со стажем, председатель комитета Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) по финансам и бюджету республики Гульжана Карагусова (интервью с ней опубликовано в номере за 09.09.2017), отметив, что в Екатеринбурге в отличие от Астаны «богатейшая история, замечательная архитектура, музеи и театры» — и это одна из потенциальных фишек, на которую могут обратить внимание члены Международного бюро выставок.

История успеха «Когда Астана выиграла право на ЭКСПО, жители страшно ругались» Решение о том, что Астана станет местом проведения ЭКСПО-2017 было принято в 2012 году на 152-й Генеральной Ассамблее Международного бюро выставок. Хотя фактически новая столица Республики Казахстан готовилась к международному мероприятию не пять лет, а гораздо дольше. С 1997 года, когда президент республики Нурсултан Назарбаев принял решение о переносе столицы из Алма-Аты, в Астане началась комплексная застройка и обновление городской инфраструктуры. Во многом этому способствовало создание особой экономической зоны и, как следствие, льготное налогообложение резидентов. На призыв откликнулись застройщики из разных стран мира. Кстати, не обошлось без участия российской стороны — так в городе появились бизнес-центры «Москва» и «Санкт-Петербург». В результате внутренней миграции за последние 20 лет население Астаны выросло с 250 тысяч практически до 1 миллиона жителей. — Когда Астана выиграла право на проведение ЭКСПО, жители страшно ругались. Это была катастрофа — шквал негатива шёл в течение первых двух-трёх недель. Но когда все увидели нормальную инфраструктуру и выставочные павильоны, случился бум. Люди стали просто приезжать в Астану и на ЭКСПО, чтобы провести время: приходят рано утром, уходят поздно вечером, — рассказывает журналист местного издания «Спутник Казахстан» Ксения Воронина.