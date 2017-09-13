Минкомсвязь России планирует повышать требования к удостоверяющим центрам

В настоящее время скопировать ключ можно за несколько секунд независимо от типа носителя. Фото: Алексей Кунилов

Директор правового департамента Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Роман Кузнецов заявил о планах по созданию в России единого центра выдачи электронной цифровой подписи (ЭЦП) и регулированию этой сферы. В настоящее время в Свердловской области действуют 11 крупных центров выдачи электронной цифровой подписи.

Сегодня этот рынок конкурентен: цены на услуги никем нормативно не регламентируются. До 8 июля 2016 года деятельность центров фактически никак не контролировалась. После вступления в силу положений закона «Об электронной подписи» у Минкомсвязи РФ появились полномочия устанавливать требования к работе аккредитованных удостоверяющих центров и проверять их как планово, так и внепланово по обращениям граждан. В рамках этой работы несколько удостоверяющих центров были лишены аккредитации в связи с допущенными ими нарушениями.

По словам Романа Кузнецова, «в дальнейшем планируется постепенно повышать требования к удостоверяющим центрам до оптимального соотношения между их надёжностью, качеством работы, доступностью цен и количеством удостоверяющих центров».

В настоящее время в России не существует единого централизованного центра, который мог бы осуществлять выдачу ключей ЭЦП и сертификатов электронной подписи. В планах ведомства в ближайшие 3–5 лет стоит создание пяти доверенных государственных удостоверяющих центров, а также перевод процедур создания и выдачи квалифицированного сертификата в разряд государственных услуг. Это приведёт к повышению доверия общества к электронному документообороту, а плата за услугу станет единой — в виде госпошлины.

Мнение Олег ШИШУЛИН, заместитель директора ГБУ СО «Оператор электронного правительства»: — Закон внесён в Государственную думу, но точный срок его принятия определить невозможно. Давать какой-то прогноз, когда его примут, мы не можем. В настоящее время мошенники используют поддельные ЭЦП, привязывая их при регистрации на сайтах госуслуг и торговых площадках. Это позволяет им совершать незаконные действия от лица граждан и юридических лиц — получать документы, участвовать в торгах или распоряжаться счётом предприятия. Принятие закона сделает это невозможным.