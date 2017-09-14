Аркадий Чернецкий: «Самые недисциплинированные плательщики — это органы власти»

Съезд собрал руководителей региональных фондов, федеральных чиновников, общественников, представителей прокуратуры и банковского сектора. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Программа капремонта многоквартирных домов

С 29 апреля на Среднем Урале начала действовать региональная программа капремонта, соответствующая новым законодательным требованиям.

Сегодня в Екатеринбурге стартовал всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. Как отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, регион уже стал передовиком в замене лифтового оборудования, а сейчас реализует интересный эксперимент по переходу на круглогодичный график работ.

— Екатеринбург становится активной точкой роста. Ещё две недели назад мы присутствовали на церемонии вручения ключей миллионному переселенцу из ветхого жилья. Что касается капремонта — в Свердловской области, как и в других регионах, всё тоже начиналось непросто. Чуть больше двух лет назад я вынужден был сюда прилететь и вместе с главой региона инициировать отставку тогдашнего руководителя фонда. Сейчас подбор кадров помог ускорить темпы выполнения работ и улучшить качество, — сказал Андрей Чибис.

В рамках визита в Екатеринбург замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис проверил, как идёт капремонт в домах по Латвийской 14 и 16. Фото: Павел Ворожцов

Всероссийский съезд региональных операторов капремонта в Екатеринбурге прошёл впервые. Фото: Павел Ворожцов

В числе приоритетных задач на 2018 год — переход на энергосервисные контракты, которые предполагают экономию эксплуатационных расходов за счёт внедрения технологий, обеспечивающих сбережение ресурсов. Причём потребители помимо основных видов услуг смогут выбрать и дополнительные.

Андрей Чибис выступил ключевым спикером съезда. Фото: Павел Ворожцов

Замминистра строительства и ЖКХ РФ заявил, что в Свердловской области наблюдается позитивная динамика в реализации программы капремонта. Фото: Павел Ворожцов

На форуме также обсуждались проблемы подбора и оценки квалифицированных кадров, взаимодействие с банковским сектором, а также ответственность за ремонт многоквартирных домов публичных собственников.

— К сожалению, самыми недисциплинированными плательщиками у нас являются органы власти: федеральные, местные. Там, где мы не добираем за счёт аккумуляции средств населения, необходимые ресурсы должны быть запланированы в бюджетах регионов и муниципалитетов. У нас нет соответствующих строчек в бюджетах некоторых наших ведомств. Вопиющая ситуация — с Министерством обороны. Предлагаю принять решение на федеральном уровне, чтобы Минобороны в перечень не включать, — предложил член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, говоря о программе капремонта.

Андрей Чибис также сообщил, что на прошлой неделе глава федерального Минстроя Михаил Мень подписал приказ об утверждении методологии по определению предельной стоимости работ, проведённых в рамках программы капремонта многоквартирных домов. Ранее стоимость работ по контрактам региональных операторов в соседних регионах, зарплаты и стоимость материалов в которых находятся примерно на одном уровне, могла отличаться в разы.

Важно В 2017 году в России запланирован ремонт более 45 тысяч многоквартирных домов. В заданный темп в настоящее время укладываются все регионы Уральского федерального округа.