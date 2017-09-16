В ГИС ЖКХ зарегистрировались все управляющие организации региона

Благодаря ГИС ЖКХ потребители и поставщики услуг будут на связи в режиме реального времени. Фото: Владимир Мартьянов

С лета в Свердловской области заработала информационная система ГИС ЖКХ — площадка, на которой все управляющие организации в обязательном порядке в режиме реального времени должны отчитываться перед потребителями и органами власти о предоставленных услугах. В интервью «ОГ» министр энергетики и ЖКХ области Николай СМИРНОВ рассказал, что несмотря на сложности, возникшие у организаций при регистрации в системе (об этом «ОГ» писала в №88 от 20.05.2017 г.), процесс был запущен.

— Николай Борисович, информационная система ГИС ЖКХ в России заработала больше года назад, но многие до сих пор не знают о её существовании. Расскажите, чем этот инструмент может быть полезен свердловчанам?

— ГИС ЖКХ создавалась как единый информационный ресурс, который заменит многочисленные сайты с разрозненной информацией. Здесь свердловчане могут получить и проверить данные о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, о выполняемых работах по дому, в том числе — в ходе капитального ремонта, направлять обращения в адрес управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и органов власти.

— Управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы области, ресурсоснабжающие компании должны были разместить всю необходимую информацию в ГИС ЖКХ до 1 июля текущего года. Все ли справились с задачей?

— На текущий момент в ГИС ЖКХ зарегистрированы 2,4 тысячи организаций, включая Региональный фонд содействия капитальному ремонту — это сто процентов. Сейчас они приступают к работе.

— Около полугода назад на встречах, проводимых Госжилстройнадзором, представители жилищных кооперативов и управляющих компаний говорили, что система сырая. Приводились примеры, что управляющие компании из-за различных ошибок даже не могут получить доступ к размещению информации о домах, которые обслуживают.

— Мы знаем об этой проблеме, и подвижки в её решении есть. В круглосуточном режиме работает служба поддержки ГИС ЖКХ, которая создана специально для решения разного рода технических ошибок. Часто в систему вносятся изменения, выходят новые версии, которые дорабатывают функционал ГИС ЖКХ, устраняют сбои системы.

— Всё ли устраивает государственные и муниципальные органы власти?

— Предложения по доработке системы от них уже поступили. Для нас важно иметь возможность получать аналитическую информацию по всей области в режиме реального времени. Сейчас статистические формы не позволяют проводить мониторинг отрасли в полном объёме. В адрес курирующего федерального министерства направляются предложения с аналитическими формами, которые мы бы хотели видеть в системе.

— Оправдывает ли ГИС ЖКХ ваши ожидания?

— Пока выводы делать рано. Но перспективы большие. Со временем управляющие и ресурсоснабжающие организации смогут принимать в системе показания приборов учёта оказанных коммунальных услуг, выставлять платёжные документы и контролировать состояние расчётов, заключать в системе договоры как между собой, так и с собственниками, работать с обращениями жителей, а также самим направлять обращения в контролирующие органы. Безусловно, это сделает работу организаций сферы ЖКХ более плодотворной.

С юбилеем! Сегодня министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай СМИРНОВ отмечает 50-летие. Евгений КУЙВАШЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области: — Уважаемый Николай Борисович! Сердечно поздравляю Вас с 50-летием! Знаю и ценю Вас как талантливого руководителя, опытного профессионала своего дела, умного, целеустремлённого, надёжного человека. Какой бы сложности задачи ни стояли перед Вами, Вы всегда проявляли максимум усилий для их решения, действовали взвешенно и уверенно. Благодарю за многолетнюю плодотворную работу на благо Свердловской области, направленную на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства региона, развитие топливно-энергетического комплекса, реализацию программ энергосбережения, повышение качества жизни уральцев. Рассчитываю, что под Вашим чётким контролем подготовка к отопительному сезону на Среднем Урале завершится в намеченные сроки, как и плановый ремонт жилых помещений и коммунальных сетей на территории всех муниципальных образований. Желаю Вам новых успехов в Вашей ответственной деятельности, энергии, оптимизма, содействия коллег, счастья, благополучия и крепкого здоровья.