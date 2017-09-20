Владимир Фролов: «Все мы станем свидетелями триумфа «умных» банков»

Фото из личного архива В. Фролова

Один из самых ярких уральских финансистов, бывший владелец банка «Северная казна» Владимир ФРОЛОВ, сегодня научный руководитель платёжной системы Copernicus Gold. Созданный им платёжный сервис выпускает электронную валюту, номинированную в золоте, без риска скупки её за обычные деньги. О модной технологии блокчейна — в его интервью «ОГ».

Денежная единица в этой платёжной системе — грамм золота. Для обеспечения малых комиссий и круглосуточной работы в собственности сервиса находится реальный запас физического золота, купленного на собственные деньги. Изобретение Владимира Фролова открывает новые возможности для инвестирования в золото и создаёт удобную форму трансграничных расчётов, при которой платежи проходят за рекордно короткий срок.

— Расскажите, как вы придумали новую платёжную систему Copernicus Gold?

— С самого начала я выкладывал все тексты по этому проекту в Фейсбуке. С марта 2013 года и по сей день. Коммерческой цели не было. Я располагал свободным временем и решил для собственного удовольствия написать некую инновационную мировую финансовую систему с валютой, обеспеченной золотом. Это моя давняя идея. Ещё в 1999 году я публиковал статью на эту тему. В 2002 году, будучи гостем Госдепа США, я обсуждал эту тему в течение трёх часов с вице-президентом Сити-банка в Нью-Йорке.

Когда я с пылом и жаром описывал этот проект в Фейсбуке, один из оппонентов осадил меня, заявив, что я взялся за проблему столь же неразрешимую, как и вечный двигатель. Экономистам известен закон Коперника-Грешема: «Худшие деньги вытесняют из обращения лучшие». Знающий эту проблему специалист относит к маргиналам тех, кто хотел бы ввести в обращение обеспеченную золотом валюту.

Но столь сложная задача меня абсолютно не смутила, а лишь раззадорила. Мы — три профессора из Института математики и механики УрО РАН за полгода смогли построить автоматизированную процедуру на базе математической модели, которая своевременно пополняет золотой запас и не даёт скупить его за деньги. Поэтому наш проект называется Copernicus Gold. За решение этой проблемы получили патент в США.

— Когда вы поняли, что развлечения закончились?

— В Фейсбуке мне подсказали, что для перевода денежных средств следует обратить внимание на биткоин и технологию блокчейна. В банковском бизнесе я к тому времени проработал два десятка лет, и наш банк всегда был инновационным лидером в России. Соответственно, в моём распоряжении была лучшая команда российских финансовых программистов.

Именно в этот момент я понял, что развлечения закончились и начался увлекательный коммерческий проект — мультивалютная платёжная платформа.

— Для банковской сферы характерна приватность — деньги любят тишину. При этом механизм блокчейна предполагает, что данные хранятся в свободном доступе. Как вы разрешили эти противоречия?

— В конце 2013-го — начале 2014 года мы занялись изучением возможности создания финансовых сервисов на базе блокчейн-технологии. На тот момент блокчейны были только публичными, то есть хранящиеся в них данные были доступны всем, кто скачал специальную программу с сайта.

Если данные доступны, то любой может их проверить и убедиться в их подлинности. Это было особенно злободневно в конце 2008-го — начале 2009 года, когда мировая финансовая система находилась в кризисе, и доверие к ней было подорвано. Однако мы, выходцы из банковского бизнеса, считали, что вопрос банковской тайны является чрезвычайно значимым. Обычному клиенту будет невозможно объяснить, что данные о его транзакциях и о количестве денег на счетах будут общедоступны. Даже не важно, что они при этом могут быть формально обезличены, тем не менее массовый клиент чаще всего не хотел бы такой публичности.

Ещё один аргумент в пользу приватного блокчейна — это скорость обработки транзакций. Именно в случае приватного блокчейна можно существенно нарастить производительность системы. Проблему доверия мы решили тем же способом, что и банки. Построили свой бизнес под контролем всех регуляторов и надзорных органов. К тому же выбрали наиболее строгую юрисдикцию — такую как Сингапур.

— Для банков вы прямые конкуренты или возможен союз банков и финтех-стартапов?

— Союз банков и финтех-стартапов позволяет каждому из участников партнёрства воспользоваться своими сильными сторонами. А главное — не требуются многие годы на создание такого рода технологий. Выйти на рынок с самыми передовыми инновационными решениями банки смогут уже сегодня.

Хочу привести характерный пример из сотовой телефонии. В первое время сотовые компании зарабатывали деньги на голосовой связи и услугах по предоставлению Интернета. Но они проспали старт WhatsApp, Viber. Сегодня WhatsApp и Viber по капитализации превосходят большинство сотовых компаний, являясь прямыми конкурентами для них. А если бы сотовые компании вовремя заметили этот тренд и интегрировали эти инновации в свои технологии, вовремя войдя в капитал стартапов типа WhatsApp или Viber, то ландшафт на рынке сотовой связи мог бы оказаться совсем другим. Иной была бы и экономическая эффективность самих сотовых компаний.

Все мы станем свидетелями триумфа «умных» банков, которые смогут воспользоваться этим инновационным прорывом, и ухода с арены финансовых услуг косных и нерасторопных участников рынка.

— В чём преимущество технологий вашей системы?

— Блокчейн в платёжной системе — это некий аналог главной бухгалтерской книги в автоматизированной банковской системе. То есть это программное обеспечение, которое спрятано глубоко в недрах банка от взоров любопытствующих клиентов. К тому же блокчейн достаточно сложен, и не каждый программист может в нём разобраться, а уж человек с улицы тем более.

Это мощный инструмент для обработки транзакций, но он должен быть обёрнут сервисными программами, а для конечных пользователей надо создать удобные и красивые приложения.

В итоге мы построили распределённую по нескольким дата-центрам систему, транзакционное ядро которой надёжно скрыто и защищено. С технической точки зрения это даёт нам стабильную работу расчётной системы и защищённость от внешнего воздействия на неё.

За свою многолетнюю карьеру мы сделали несколько высокотехнологичных банковских продуктов. Интернет-банки, которые получали наивысшие рейтинги. Скоринг-систему для оценки надёжности заёмщиков, позволившую на нелёгком российском рынке иметь просрочку по кредитам менее одного процента.

Поэтому и к реализации этого проекта подошли более чем основательно. Больше года длилось внешнее тестирование. В нём участвовало около 250 человек, и нами было принято более тысячи предложений по улучшению системы.

В своей профессиональной деятельности наша команда руководствуется принципом: «Первое впечатление нельзя произвести дважды». Поэтому вывели на рынок не наспех слепленный на коленке стартап, а систему с мощным функционалом и доведённую долговременным тестированием до зрелого состояния.

Справка «ОГ» Идея «Система и способ эмиссии электронной валюты, обеспеченной имущественным резервом» запатентована ведомством по патентам и товарным знакам США за номером 9,747,586.