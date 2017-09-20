Международные аналитики улучшили прогноз ВВП России в 2017 году

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Как следует из очередного прогноза Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ожидается рост реального ВВП России на 2 процента в 2017-м и на 2,1 процента в 2018 году.

Как передаёт РИА Новости, таким образом, организация улучшила свои прогнозные оценки по показателям с уровней, обнародованных в июне текущего года. Ранее ОЭСР ожидала рост реального ВВП РФ в 2017 году на 1,4 процента, а в 2018-м — на 1,6 процента.

— Россия выходит из периода спада, цены на нефть более высокие, а процентные ставки более низкие, что обеспечивает краткосрочный рост экономики, — говорится в сообщении ОЭСР.

Организация также отмечает, что в России снижается инфляция и происходит умеренное восстановление экономики.

ОЭСР начинает свою историю с 1961 года. До этого на её месте существовала так называемая Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС). Она координировала американскую и канадскую помощь пострадавшим от Второй мировой войны европейским странам в рамках плана Маршалла. В настоящее время ОЭСР является своеобразным клубом по обмену передовым опытом экономической и социальной политики. Организация не занимается выделением денежных средств в той или иной форме ни своим членам, ни сотрудничающим с ней странам. Россия не входит в ОЭСР.