Экономика 20 сентября 2017, 18:15

Банк ВТБ выходит на рынок однодневных облигаций

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, тем самым содействуя развитию международного сотрудничества и продвижению российских предприятий на мировые рынки. Фото: Алексей Кунилов

Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, тем самым содействуя развитию международного сотрудничества и продвижению российских предприятий на мировые рынки. Фото: Алексей Кунилов

Общий объём выпуска составляет 75 млрд рублей по цене 99,97 процента от номинальной стоимости.

Как сообщила пресс-служба банка, цена облигации в денежном выражении установлена в размере 999 рублей за штуку, а средняя доходность будет соответствовать примерно 8,25 процента годовых. Вся программа выпуска облигаций приблизительно составит 15 трлн рублей. Инструмент будет торговаться на Московской бирже.

Группа ВТБ — российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Группа ВТБ построена по принципу стратегического холдинга, что предусматривает наличие единой стратегии развития компаний Группы, единого бренда, централизованного финансового менеджмента и управления рисками, унифицированных систем контроля.

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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